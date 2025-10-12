Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak triumf światowej jedynki w Chinach. Dwusetowy finał WTA 1000 Wuhan

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Niedziela jest ostatnim dniem rywalizacji w... ostatnim w tym roku turnieju rangi WTA 1000. W Wuhanie zaplanowano zmagania o tytuły w grze podwójnej i pojedynczej. I jeszcze w sobotę spodziewano się, że po swój czwarty tytuł z rzędu sięgnie tutaj Aryna Sabalenka. Białorusinka prowadziła w trzecim secie 5:2 z Jessicą Pegulą i niespodziewanie straciła inicjatywę. Odpadła, to Pegula stała się rywalką Coco Gauff. Zanim doszło do amerykańskiego starcia, rozstrzygnięto zmagania deblistek. A tu światowa liderka nie zawiodła.

Dwie liderki rankingu były faworytkami WTA 1000 w Wuhanie. Aryna Sabalenka (z lewej) odpadła w półfinale, Kateruina Siniakova (z prawej) wygrała turniej. Rok temu było odwrotnie
Dwie liderki rankingu były faworytkami WTA 1000 w Wuhanie. Aryna Sabalenka (z lewej) odpadła w półfinale, Kateruina Siniakova (z prawej) wygrała turniej. Rok temu było odwrotnieVCGGetty Images

Już za niespełna miesiąc sezon tenisowy dobiegnie końca, choć jeszcze przez kilka tygodni będzie trwała rywalizacja zawodniczek w mniejszych turniejach ITF lub WTA 125. Gwiazdy będą miały wolne, choć zapewne niektóre zdecydują się jeszcze na grę w turniejach kwalifikacyjnych do przyszłorocznego BJK Cup.

Turniej w Wuhanie jest ostatnim, dziesiątym, o randze 1000 - najwyższej w kalendarzu, nie licząc zmagań wielkoszlemowych. I to tu ostatecznie rozstrzygnęły się losy numeru 1 za cały sezon.

Zobacz również:

Iga Świątek przegrała w styczniu półfinał AO z Madison Keys. Kilkanaście godzin później z tytułu cieszyła się Olivia Gadecki. Teraz Australijka wsparła młodą Polkę Olivię Lincer
Tenis

Wygrała Australian Open dzień po porażce Świątek. Teraz pomogła Polce. Co za finał

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Szansę tę miały jeszcze Aryna Sabalenka i Iga Świątek - Polka nie mogła odpaść wcześniej od Białorusinki, by zachować cień nadziei na zmianę w Rijadzie. Tak się nie stało, Iga gładko przegrała w piątek w ćwierćfinale z Jasmine Paolini.

    Chyba jeszcze większą niespodzianką było to, że w sobotę półfinał z Jessicą Pegula oddała Sabalenka. Białorusinka prowadziła w trzecim secie 5:2, później obroniła dwie piłki meczowe, doprowadziła do tie-breaka. To była dotąd jej specjalność, wygrała 19 "trzynastych gemów" z rzędu. A tu przegrała z Amerykanką, nie obronie tytułu w Wuhanie.

    Nie tylko zresztą ona. Szansę na obronę miała jeszcze jedna tenisistka.

    WTA Wuhan. Ostateczne rozstrzygnięcie w Chinach w grze podwójnej. Kazaszka nie obroniła tytułu, rewanż światowej jedynki

    Zanim jeszcze do finałowej potyczki przystąpiły Jessica Pegula i Coco Gauff, na największym stadionie w sportowym kompleksie w Wuhanie odbyła się walka o tytuł w deblu. Rok temu zgarnęły go: Anna Danilina z Kazachstanu i Irina Chromaczowa z Rosji, pokonały wtedy amerykański duet z... Jessicą Pegulą i Asią Muhammad.

    Kluczowe wtedy było dla nich zwycięstwo w półfinale z Jekateriną Aleksandrową i Kateriną Siniakovą, bo nieprzypadkowo o Czeszce mówi się, że jest najlepszą deblistką świata. Często gra z różnymi partnerkami, a niemal w każdym zestawieniu odnosi sukcesy. Czy to z Taylor Townsend (finał US Open), czy z Barborą Krejcikovą (tytuł w Seulu), czy teraz ze Storm Hunter. 

    Ta ostatnia też była światową jedynką, ale półtora roku temu zerwała więzadła krzyżowe w kolanie, wróciła dopiero w tym sezonie. I do dziś nie wystąpiła w żadnym deblowym finale, dziewięć dni temu lepsza od niej w Suzhou w grze podwójnej była nasza Katarzyna Kawa.

    Dwie tenisistki w girlandach kwiatowych całują dużych rozmiarów puchar po zwycięstwie na turnieju tenisowym, w tle kort oraz obserwatorzy i flagi państwowe.
    Katerina Siniakova (z lewej) i Storm Hunter po triumfie w WuhanieADEK BERRYAFP

    Dziś w finale Siniakova i Hunter dały jednak pokaz radosnej i skutecznej gry. Kazaszka Anna Danilini i Serbka Aleksandra Krunić nie miały za wiele do powiedzenia, zwłaszcza na returnie. W pierwszym secie przy podaniu rywalek zdobyły tylko cztery punkty. Same zaś zostały dwukrotnie przełamane, co przełożyło się na 6:3 dla duetu Siniakova/Hunter.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka w końcu znalazła pogromczynię w Wuhanie. I straci sporo punktów w rankingu WTA
    Iga Świątek

    Zaskakujący prezent dla Świątek. WTA odejmie punkty Sabalence. Polka odrabia

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      W drugiej partii Danilina z Krunić zaczęły rywalizację od niespodziewanego przełamania, za moment Kazaszka serwisami sprawiła, że było 2:0. I wtedy Czeszka z Australijką pokazały, dlaczego to na nie stawiali fachowcy. Sześć kolejnych wygranych gemów, 6:3, 6:2 na końcu. Po zaledwie 69 minutach rywalizacji. I tytuł, który potwierdził dominację Czeszki w rankingu WTA.

      Zobacz również:

      Oczy tenisowego świata zwrócone są na Szanghaj (na zdjęciu) i Wuhan. A w tym czasie ITIA ogłosiła dwa wyroki
      Tenis

      Drakońska kara w tenisie. ITIA potwierdza na finiszu chińskich zmagań. Polski wątek w CV

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Mogła w Wuhanie stracić pierwszą pozycję na rzecz Townsend - gdyby odpadła przed ćwierćfinałem. A tak dołożyła 610 punktów do notowania z poprzedniego tygodnia i wyprzedza Amerykankę już o 784 punkty.

        A jeszcze może powiększyć ją w najbliższym tygodniu - sama startuje w WTA 500 w Ningbo (z Su-wei Hsieh), a Townsend - w WTA 250 w Osace.

        W całym turnieju Siniakova i Hunter przegrały zaledwie 15 gemów.

        Wuhan (K, debel)
        Finał
        12.10.2025
        10:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Aryna Sabalenka przegrała z Jessicą Pegulą w półfinale WTA 1000 w Wuhan
        Tenis

        Aryna Sabalenka zabrała głos po porażce z Pegulą. Oto co miała do przekazania Białorusinka

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Storm Hunter
        Storm HunterWilliam WestAFP
        Kobieta w sportowym stroju tenisowym wyraża silne emocje, zaciskając pięść i krzycząc z triumfem na korcie tenisowym, tło rozmyte.
        Katerina SiniakovaMaddie Meyer/Getty Images via AFPAFP
        Taylor Townsend Katerina Siniakova vs. Lyudmyla Kichenok Jelena Ostapenko. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja