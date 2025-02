Aryna Sabalenka nie zdołała obronić tytułu mistrzyni Australian Open i po raz trzeci z rzędu sięgnąć po wielkoszlemowe trofeum, co - jak sama zasygnalizowała później w mediach społecznościowych - wiąże się dla niej z pewnym rozczarowaniem. Finałową porażkę z Madison Keys ( 5:7, 6:1, 7:6(8) dla Amerykanki) osłodzić jej miało wsparcie kibiców. "Co za początek nowego roku i nowego sezonu. Choć nie takiego wyniku oczekiwałam, to cieszę się na dalszą pracę i wrócę jeszcze silniejsza" - obwieściła. Reklama

Australio, dziękujemy za gościnność przez ostatnie dwa tygodnie. Atmosfera, którą dla mnie tworzycie na każdym meczu, sprawia, że czuję się jak w domu, a bez Was nie dałabym rady! Co do mojego zespołu - odezwę się do was za tydzień ~ - dodała.

Przegrana w Melbourne oznacza dla Białorusinki także zmniejszenie przewagi w rankingu WTA . Różnica nad drugą Igą Świątek nie wynosi już ponad 1,5 tys. punktów, a zaledwie 186. Mimo to zmian na szczycie na razie nie ma co się spodziewać. W lutym obie zawodniczki staną do rywalizacji w zawodach w Dosze i Dubaju, ale tu więcej do stracenia ma Polka, wszak w zeszłym roku w jednym i drugim turnieju zaszła daleko (jeden nawet wygrała), przez co teraz będzie broniła 1390 punktów. A Sabalenka? W Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wywalczyła praktycznie nic, zatem teraz może tylko zyskać.

Qatar TotalEnergies Open 2025 startuje niebawem, bo 9 lutego, i potrwa tydzień. Bezpośrednio po konkursie rozpoczną się Dubai Duty Free Tennis Championships (16-22 lutego). Mówiło się, że niedługo później Sabalenka weźmie udział w innym unikatowym tenisowym wydarzeniu. Teraz wieści potwierdzają i sama zainteresowana i organizatorzy.

Zapowiadają hitowy mecz w Las Vegas. Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka. Są szczegóły

"Z radością ogłaszam, że wezmę udział w MGM Rewards Slam w Las Vegas! Do zobaczenia 1 marca" - oświadczyła Białorusinka we wpisie w mediach społecznościowych. Całość opatrzyła krótką filmową zapowiedzią turnieju. To zawody towarzyskie, ale organizowane z dużym rozmachem. Znane są już najważniejsze szczegóły. Reklama

Organizatorzy poinformowali, że kibice będą mogli obejrzeć starcie gwiazd: Sabalenki (1. WTA) i Naomi Osaki (42. WTA). Panie rozegrają mecz 1 marca o godzinie 16.00 czasu amerykańskiego (2 marca o 1.00 naszego czasu). Ceny biletów wahają się od 55 (ok. 225 zł) do 2200 dolarów (ok. 9 tys. zł). Najdroższe wejściówki gwarantują miejsca przy samym korcie na Michelob ULTRA Arena w Mandalay Bay.

Mecz promowany jest jako starcie obecnej liderki rankingu WTA oraz triumfatorki Australian Open (2023, 2024) i US Open (2024) z niegdysiejszą pierwszą rakietą świata (2019), zwyciężczynią Australian Open (2019, 2021) i US Open (2018, 2020).

W drugim dniu turnieju fani tenisa będą mieli okazję zobaczyć w akcji Jannika Sinnera i Alexandra Zvereva, czyli lidera i wicelidera rankingu ATP. Oprócz nich na kort wybiegną również Taylor Fritz (4. ATP) oraz Tommy Paul (9. ATP).

