Wciąż trwa medialna burza wokół Aryny Sabalenki i jej udziału lub jego braku w zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Paryżu (26 lipca - 11 sierpnia). Z końcem marca pojawiły się pogłoski, wedle których Białorusinka miałaby nie uzyskać zgody na występ w stolicy Francji. Według branżowego portalu Tennisuptodate.com, ani Aryna ani Wiktoria Azarenka nie znalazły się w gronie 22 białoruskich sportowców dopuszczonych do uczestnictwa w imprezie. Reklama

Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna (RIA Novosti) poprosiła Międzynarodowy Komitet Olimpijski o komentarz . Włodarze federacji co prawda nie odnieśli się wprost do sytuacji Sabalenki i Azarenki, ale wydali dość znaczący komunikat. "Obecnie żadna tenisistka nie jest wykluczona z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r." - przekazano.

Nie zabrakło również reakcji Alaksandra Apiejkina , dyrektora wykonawczego Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej. Doniesienia o wykluczeniu wiceliderki rankingi WTA z igrzysk olimpijskich nazwał "oszustwem".

Aryna Sabalenka weźmie udział w igrzyskach. Wiktoria Azarenka także będzie mogła zagrać ~ - przekonywał w rozmowie ze Sport.pl.

To jednak wcale nie zamknęło tematu. Jakby było mało, teraz głos zabiera jeszcze prezes Białoruskiej Federacji Tenisowej, Siarhiej Rutenka. W najświeższym wywiadzie bezpośrednio odnosi się do sprawy rodzimych tenisistek.

Reklama Aryna Sabalenka pokonała Paulę Badosę 6:4, 6:3 / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

W Białorusi są pewni, Aryna Sabalenka jedzie na igrzyska. "Ona i Sasnowicz wyraziły zgodę"

Siarhiej Rutenka, w ekskluzywnej rozmowie dla portalu Sport5.by, wypowiada się na temat występu białoruskich sportowców na igrzyskach olimpijskich. Z nazwiska wymienia Arynę Sabalenkę i Aleksandrę Sasnowicz. Wszem wobec potwierdza, że obie zgodziły się już na warunki konieczne do zaakceptowania przed wyjazdem do Paryża. A co z Wiktorią Azarenką? Według prezesa Białoruskiej Federacji Tenisowej nie ma jeszcze od niej żadnej odpowiedzi. Reklama

Sama zainteresowana nie dopuszcza do siebie myśli o braku biletu na zawody. "Pierwsze słyszę, że ja i Aryna miałybyśmy nie zostać dopuszczone do igrzysk. Jeśli to nic oficjalnego, sądzę, że nie powinnam tego szerzej komentować" - stwierdziła. I zaraz dodała:

Nie ma to sensu

Co ciekawe, Azarenka ma za sobą jedno, dość sensacyjne, wycofanie się z IO. W 2021 roku zdecydowała, by nie jechać do Japonii. "Chciałbym poinformować wszystkich, że podjęłam bardzo trudną decyzję o niewystąpieniu na igrzyskach olimpijskich w Tokio" - oświadczyła wówczas w mediach społecznościowych.

Tymczasem Rutenka odnosi się jeszcze do decyzji, wedle której Białorusini i Rosjanie będą mogli wystąpić na igrzyskach w drużynach, lecz nie w mieszanych. Informacje te przekazał ostatnio dziennikarz Ben Rothenberg, który konsultował się wcześniej z ITF. "Wymagany będzie układ sportowiec z Białorusi + sportowiec z Białorusi lub sportowiec z Rosji + sportowiec z Rosji, czyli Aryna Sabalenka nie będzie mogła zagrać u boku Andrieja Rublowa" - wyjaśnił. Reklama

Z słów białoruskiego prezesa wynika, że taki obrót zdarzeń to przełom i sukces jego federacji, która miała wykazać się niezłomnością. "Zdaniem m.in. Szamila Tarpiszczewa [to członek MKOl-u - przyp. red.] fakt, że pozwolono nam wystartować w parach na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, wynika z tego, że walczyliśmy, nie poddaliśmy się. (...) Dokonaliśmy pod tym względem przełomu i spotykamy się z opiniami międzynarodowych ekspertów, którzy twierdzą, że stało się to z naszej winy, w dobrym tego słowa znaczeniu"- podsumował.

Aryna Sabalenka / THOMAS COEX / AFP

Aryna Sabalenka / Matthew Stockman / AFP