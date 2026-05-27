A jednak nie odda rosyjskiego paszportu. Odrzuca ofertę i ujawnia powód

Ludmiła Samsonowa (27. w rankingu WTA) ma za sobą słodko-gorzki start w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Przegrała 4:6, 4:6 z Jil Teichmann w singlu, lecz za to w deblu wywalczyła awans do następnej rundy. Wespół z Brazylijką Beatriz Haddad Maią wygrała 7:5, 2:6, 6:2 z amerykańsko-ukraińskim duetem Desirae Krawczyk-Ludmyła Kiczenok.

Między oboma meczami porozmawiała z korespondentem rosyjskiego Championatu. I złożyła deklarację, która teraz niesie się po świecie. Wyjaśniła, że ani myśli oddawać rosyjskiego paszportu. I to mimo że spokojnie mogłaby grać w barwach Włoch. Dlaczego?

"Miałam ofertę gry dla Włoch, ale ją odrzuciłam. Włosi nadal chcą, bym dla nich grała, są gotowi przyjąć mnie nawet jutro, jeśli zmienię zdanie. Ale nie mogę. Czułabym się niekomfortowo. To moje osobiste odczucie" - szczerze przekazała.

Ale rozumiem te dziewczyny, które zmieniają obywatelstwo. Nie ma sponsorów, trudno o wizy

Pod rosyjską flagą nie grają już m.in. Daria Kasatkina (obecnie Australia), Jelena Rybakina (Kazachstan), Anastazja Potapowa (Austria), Kamilla Rachimowa (Uzbekistan), Warwara Graczowa (Francja), Nateła Dzałamidze (Gruzja) i Oksana Sielechmietjewa (Hiszpania). Lista Rosjanek zatem kurczy się, lecz wciąż znajdują się na niej duże nazwiska.

Rosjanki masowo oddają paszporty. Andriejewa i koleżanki wyłamują się

Mimo że wiele tenisistek zmienia rosyjskie barwy na inne, w Tourze wciąż jest wiele zawodniczek, które na to się nie zdecydowały. Część z nich wywalczyła awanse w tegorocznym Rolandzie Garrosie. W tym gronie są Mirra Andriejewa, Anna Kalinska, Diana Sznajder oraz Alina Korniejewa.

W styczniu głośnym echem odbiła się wypowiedź Andriejewej, w której ta tłumaczyła powody decyzji o dalszym reprezentowaniu Rosji. Podczas konferencji prasowej na Australian Open przyznała, że nawet nie rozważała zmiany obwatelstwa.

"Nawet o tym nie myślałam. Ostatnio słyszałam zwłaszcza o Kasatkinie i o tym, jak zmieniła obywatelstwo. Wiele zawodniczek zmieniło barwy, ale ja zamierzam grać tak, jak do tej pory" - przekazała.

Dodała, że żaden kraj nie zgłosił się do niej z propozycją. "Nie dostałam żadnych ofert ani nic w tym stylu, więc na razie będę grać tak, jak dotychczas. Nie ciąży na mnie żadna dodatkowa presja; po prostu robię swoje na korcie. Skupiam się na tym, jak się rozwijać i być lepszą tenisistką" - podsumowała.

Obecnie Mirra jest najwyżej sklasyfikowaną Rosjanką w rankingu WTA. Zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 4 181 punktów. Na ten moment bardzo poważnie uwzględnia się ją również w walce o wieńczący sezon turniej WTA Finals.





