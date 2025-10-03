Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak będzie polski mecz o tytuł WTA w Chinach. Radosna wiadomość o bladym świcie

Andrzej Grupa

Po zwycięstwie w Seulu polscy kibice liczyli, że Iga Świątek będzie kontynuowała swoją zwycięską passę w Pekinie. A tak się nie stało, w środę przegrała mecz o ćwierćfinał z Emmą Navarro. A zanim ona wyszła na kort, awans do półfinału gry podwójnej w WTA 125 z Suzhou zapewniła sobie inna reprezentantka Polski - Katarzyna Kawa. Dziś nad ranem polskiego czasu dotarły do nas wspaniała wiadomość. Mimo że po drugiej stronie siatki znalazła się była liderka rankingu WTA w tej specjalności.

Katarzyna Kawa (z lewej) zagra o tytuł WTA w Suzhou. A Iga Świątek wylądowała już w Wuhanie
Katarzyna Kawa (z lewej) zagra o tytuł WTA w Suzhou. A Iga Świątek wylądowała już w WuhanieRobert PrangeGetty Images

Jeszcze przez miesiąc Daleki Wschód będzie centrum tenisowych zmagań w kobiecej rywalizacji - kończy się powoli tysięcznik w Pekinie, od poniedziałku elita zagra o trofea w Wuhanie. A następnie będzie kontynuować zmagania w kolejnych lokalizacjach: m.in. w Ningbo, Tokio, Kantonie czy Jiujiangu.

W Pekinie do środy w grze o tytuł była Iga Świątek - 24-latka dość niespodziewanie przegrała jednak trzysetowe starcie z Emmą Navarro, odpadła z rywalizacji. Jeszcze wcześniej to samo spotkało Magdę Linette i Magdalenę Fręch, zaś Katarzyna Kawa przegrała swój mecz w finale kwalifikacji.

    Ona jednak nie musiała pauzować kolejnego tygodnia, skorzystała z okazji i przeniosła się na południowy-wschód od Pekinu - do Suzhou. I tam, wspólnie z Japonką Makoto Ninomiyą, zrobiła furorę w zmaganiach deblowych. Zaczęły rywalizację od wyrzucenia z drabinki duetu rozstawionego z "trójką". Teraz to samo spotkały największe gwiazdy - parę numer 1. Z byłą liderką rankingu deblowego.

    Turniej WTA 125 w Suzhou. Katarzyna Kawa zagra o tytuł w grze podwójnej. Wspólnie z Makoto Ninomiyą

    Już samo stworzenie duetu przez Polkę i Japonkę było czymś ciekawym. Dla Kawy gra podwójna to dodatek, stawia na singla, celem jest awans do najlepszej setki na świecie. Na debla po raz ostatni zdecydowała się zaś w lutym Cancun - zagrała tam z inną Japonką Eną Shibaharą.

    Co innego zaś Makoto Ninomiya - dla 31-letniej Japonki dodatkiem jest singiel, zagrała w nim w tym roku zaledwie sześć meczów. A w deblu wygrała dwa tytuły w głównym cyklu: w Hamburgu i Pradze. Co ważniejsze, była już w przeszłości w TOP 20 deblowego rankingu, a siedem lat temu zagrała o wielkoszlemowy tytuł na obiektach Rolanda Garrosa.

    Katarzyna Kawa awansowała do decydującej rundy eliminacji do turnieju WTA 250 w Bogocie
    Katarzyna KawaROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

    W piątek nad ranem polskiego czasu duet Kawa/Ninomiya zmierzył się z najwyżej rozstawioną parą: Storm Hunter/Desirae Krawczyk. I eksperci nie mieli żadnych wątpliwości, kto jest tu faworytem. Zdecydowanie stawiano na Amerykankę i Australijkę.

    Hunter miała z Kawą drobne rachunki do wyrównania, bo 11 dni temu przegrała z Polką w kwalifikacjach WTA 1000 w Pekinie.

    Dziś obie pary najpierw konsekwentnie wygrywały swoje gemy serwisowe, łącznie sześć. A później konsekwentnie się przełamywały - pięciokrotnie. Kawa i Ninomiya miały nawet setbola przy równowadze w dziesiątym gemie, a serwowały. I to była ostatnia akcja, jaką przegrały w tym secie. Kolejnych osiem punktów zostało zapisane na ich konto, triumfowały 7:5.

      Druga partia zaczęła się po myśli turniejowych "jedynek", Hunter i Krawczyk odskoczyły na 2:0. A później z każdym gemem były w coraz większych kłopotach. Dwa kolejne przełamania załatwiły sprawę, Polka i Japonka ze stanu 2:3 wyskoczyły na 6:3, zakończyły to starcie. Po zaledwie 73 minutach.

      Swoje rywalki poznają jeszcze w piątek: wyłoni je spotkanie: Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezja) - Linda Fruhvirtova/Viktorija Golubic (Czechy/Szwajcaria).

      Suzhou (W)
      Półfinały
      03.10.2025
      05:50
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Katarzyna Kawa świetnie zaczęła sezon na trawie - od zwycięstwa z Eriką Andriejewą
      Katarzyna Kawa świetnie zaczęła sezon na trawie - od zwycięstwa z Eriką AndriejewąAndrzej IwańczukReporter
      Storm Hunter
      Storm HunterWilliam WestAFP
