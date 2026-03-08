99 minut oczekiwania Sabalenki. Jednak Osaka. 6:1 dla Naomi na koniec

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na niedzielę czasu kalifornijskiego zaplanowano spotkania trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Indian Wells w górnej części kobiecej drabinki. Już w pierwszym meczu dnia zobaczyliśmy w akcji Arynę Sabalenkę. Białorusinka dość pewnie wykonała swoje zadanie. Potem tenisistka z Mińska mogła oczekiwać na to, z kim zmierzy się w batalii o ćwierćfinał. Wszystko rozstrzygnęło się po 99 minutach. Czeka nas wielki hit.

Aryna Sabalenka i Naomi Osaka znalazły się na kolizyjnym kursie w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
Aryna Sabalenka i Naomi Osaka znalazły się na kolizyjnym kursie w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian WellsDAVID GRAY / IZHAR KHAN / AFPAFP

Losowanie drabinki turnieju WTA 1000 w Indian Wells przyniosło nam ciekawe potencjalne starcia w czwartej rundzie. Na dole Iga Świątek mogła teoretycznie spotkać się w tej fazie z mistrzynią tegorocznego tysięcznika w Dosze - Karoliną Muchovą. Z kolei na górze, Aryna Sabalenka miała szansę trafić na Naomi Osakę. Białorusinka wykonała dzisiaj swoje zadanie i pewnie zameldowała się w najlepszej "16" kalifornijskich zmagań. To efekt zwycięstwa 6:4, 6:1 w starciu z Jaqueline Cristian.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
Tenis

Zaledwie 71 minut. Krótka przygoda Sabalenki z trzecią rundą Indian Wells

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Później tenisistka z Mińska oczekiwała na to, z kim przyjdzie jej rywalizować o ćwierćfinał. Oprócz wspomnianej Japonki, mogła to być również Camila Osorio. Waleczna reprezentantka Kolumbii wyeliminowała w poprzedniej fazie rozstawioną z "18" Ivę Jovic, broniąc po drodze meczboli. To był sygnał ostrzegawczy dla zawodniczki z Azji. I rzeczywiście - Osorio sprawiła kłopoty wielkiej mistrzyni, zwłaszcza w drugiej partii.

    Zobacz również:

    Qinwen Zheng walczyła z Antonią Ruzic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells
    Tenis

    Porażka gwiazdy na drodze Świątek do ćwierćfinału. Bez hitu z Muchovą

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Indian Wells: Naomi Osaka kontra Camila Osorio w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Osaki. Najpierw Japonka utrzymała swoje podanie, a po zmianie stron wywalczyła przełamanie. Naomi na tym nie poprzestała. Po tym, jak w czwartym gemie wróciła ze stanu 15-30 przy serwisie Osorio, zrobiło się już 4:0 dla wielokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych. Podczas piątego rozdania Camila odrobiła jednego breaka, ale nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Do końca seta "oczka" wpadały jedynie na konto 16. rakiety świata. Dzięki temu Osaka triumfowała w premierowej odsłonie 6:1.

      Druga część pojedynku wyglądała już inaczej. Na początku reprezentantka Kolumbii pewnie utrzymała swoje podanie, do zera. W trzecim gemie musiała bronić piłek na przełamanie, ale zdołała wyjść ze stanu 15-40. Potem sama posiadała w sumie trzy piłki na 3:1. Mimo to do breaka wciąż nie doszło. Ten nastał kilka minut później - i to w dość nieoczekiwanych okolicznościach. A to dlatego, że Naomi prowadziła 30-0 przy swoim podaniu. Później przegrała jednak cztery akcje z rzędu i zrobiło się 4:2 dla Osorio.

      Zobacz również:

      Mirra Andriejewa walczyła o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells
      Tenis

      Andriejewa w ćwiartce Świątek, a tu demolka. 6:0, 6:0. Aż trudno uwierzyć

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Wydawało się, że Camila w spokojny sposób powiększy swoją przewagę do trzech "oczek", miała już 40-0 przy własnym serwisie. Wtedy jednak pozwoliła Osace doprowadzić do stanu równowagi. Panie przez długi czas walczyły o zwycięstwo w siódmym gemie. Mimo to Japonka nie doczekała się żadnego break pointa i finalnie zrobiło się 5:2 dla reprezentantki Kolumbii. Naomi do końca walczyła o odrobienie strat, miała dwie szanse z rzędu w trakcie dziewiątego rozdania. Co więcej, miała piłkę na rakiecie na skończenie gema. Nie wykorzystała jednak żadnej okazji. Doszło do walki na przewagi i za trzecim setbolem Osorio zapewniła sobie triumf 6:3 w tej części spotkania.

        Pierwsze minuty decydującej fazy rywalizacji przypominały to, co działo się na początku meczu. Obserwowaliśmy całkowitą dominację Osaki, szybko zrobiło się 3:0 dla Japonki. Camila odpowiedziała dopiero w czwartym gemie, po walce na przewagi. Na więcej rozpędzona Naomi już nie pozwoliła. Reprezentantka Kolumbii miała jeszcze co prawda szansę na drugie "oczko" w trakcie szóstego rozdania, ale od tamtej pory przegrała siedem kolejnych akcji. Po 99 minutach Japonka cieszyła się ze zwycięstwa 6:1, 3:6, 6:1. Zobaczymy, jak jej pójdzie za dwie doby w walce o ćwierćfinał z Aryną Sabalenką.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze
        Tenis

        Świątek kontra Sakkari. Wszystko już jasne. Zapadła decyzja w Indian Wells

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Tenisistka w żółtej sukience wykonuje zamach na kort tenisowy, koncentrując się na zbliżającej się piłce, na tle jednolitego, ciemnego tła.
        Naomi OsakaADEK BERRYAFP
        Zawodniczka tenisowa odbija piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie, ujęcie skupia się na jej skupieniu i technice, w tle widoczny sędzia.
        Camila OsorioLuis AcostaAFP
        Tenisistka w żółtym stroju trzymająca rakietę tenisową, unosząca rękę w geście pożegnania lub podziękowania na tle rozmytej publiczności na trybunach.
        Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
        Dalibor Svrcina - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja