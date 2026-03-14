83 minuty walki Katarzyny Kawy o finał WTA. Będzie ogromny awans Polki w rankingu

Mateusz Stańczyk

W nocy z czwartku na piątek doszło do pożegnania Igi Świątek ze zmaganiami w Indian Wells po przegranej z Eliną Switoliną. Mimo to wciąż mieliśmy szansę w tym tygodniu na singlowy finał w rozgrywkach pod szyldem WTA z udziałem naszej reprezentantki. Dziś o awans do decydującego starcia podczas "125" w Antalyi walczyła Katarzyna Kawa. Jej przeciwniczką również była Ukrainka - Anhelina Kalinina. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym spotkaniu poznaliśmy po 83 minutach.

Katarzyna Kawa i Iga Świątek podczas deblowego występu w BJK Cup Finals 2024
Katarzyna Kawa i Iga Świątek podczas deblowego występu w BJK Cup Finals 2024

Katarzyna Kawa przybyła do Antalyi z nadzieją, że wreszcie uda jej się przerwać niekorzystną serię w singlowych rozgrywkach. Nasza reprezentantka wystartowała w aż trzech turniejach rangi WTA 125 na mączce w tej lokalizacji. Zaczęło się nie najlepiej, bowiem w pierwszym występie Polka odpadła już na "dzień dobry", po porażce z Moyuką Uchijimą. To była siódma przegrana z rzędu dla 33-latki w grze pojedynczej.

    Przełamanie złej passy nadeszło tydzień później. Nasza bohaterka z United Cup nie tylko doczekała się zwycięstwa, ale dotarła nawet do półfinału rozgrywek. Uległa w nim Anhelinie Kalininie 5:7, 2:6. I tak się składa, że podczas trzecich zmagań w Turcji obie panie znów spotkały się na korcie, ponownie na tym samym etapie. Polka szybko dostała zatem szansę zrewanżowania się Ukraince. Faworytką dzisiejszego starcia pozostawała jednak 29-latka.

      WTA Antalya: Katarzyna Kawa walczyła o finał

      Mecz rozpoczął się od serwisu Kalininy. Po tym, jak Anhelina wróciła ze stanu 15-30 i zdobyła gema, po zmianie stron próbowała przełamać naszą reprezentantkę. Miała dwa break pointy na 2:0, ale w obu sytuacjach Kawa wyszła z opresji. Premierowe przełamanie nadeszło podczas szóstego rozdania. Wówczas Ukrainka wykorzystała ostatnią z dwóch szans i zrobiło się 4:2. W następnych minutach trwał festiwal breaków. Katarzyna posiadała swoje podanie, by wyrównać, ale nie powiodła się ta sztuka. Dziewiąte rozdanie okazało się decydującym w tej partii. Polka wypracowała sobie jeszcze jedną okazję na przełamanie, jednak ostatnie trzy punkty powędrowały na konto przeciwniczki. Dzięki temu Kalinina triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.

      Drugą część pojedynku inaugurowała Kawa. Zaczęło się nieźle, od dwóch wygranych akcji. Potem przyszła niekorzystna seria z perspektywy naszej reprezentantki. Po tym, jak Anhelina obroniła break pointa w czwartym gemie, zobaczyliśmy rezultat 4:0 dla tenisistki wschodnich sąsiadów. Mimo arcytrudnej sytuacji, Katarzyna nie zamierzała się poddawać. Od stanu 1:5 ruszyła w pogoń za przeciwniczką. Po dziewiątym rozdaniu złapała kontakt i zgarnęła trzecie "oczko" z rzędu. Kalinina posiadała jeszcze jedną sposobność na zamknięcie pojedynku przy własnym podaniu. Tym razem dopięła swego. Mimo walki na przewagi, wykorzystała drugiego meczbola i po 83 minutach rywalizacji cieszyła się ze zwycięstwa 6:3, 6:4.

        Naszej reprezentantce nie udało się zatem zrewanżować za przegraną sprzed tygodnia, dobra passa Ukrainek w starciach z Polkami trwa (patrząc także na zwycięstwo Eliny Switoliny z Igą Świątek). Mimo dzisiejszej przegranej, Kawa może być pewna awansu o kilkanaście miejsc w rankingu WTA. W notowaniu, które ukazało się 2 marca, znajdowała się na 146. pozycji. W nieoficjalnym zestawieniu "na żywo" jest na 130. lokacie, ale może jeszcze zostać wyprzedzona przez Anhelinę, jeśli ta wygra jutrzejszy finał z Tamarą Zidansek.

