83 minuty i koniec. Pokaz siły w meczu Magdaleny Fręch z Aryną Sabalenką na Wuhan Open

Magdalena Fręch ma za sobą świetne tygodnie. Wygrała turniej WTA 500 w Guadalajarze , a później potwierdzała także świetną dyspozycję podczas tysięczników w Pekinie i Wuhan. Do meczu z Aryną Sabalenką miała na swoim koncie 10 zwycięstw w ostatnich 11 rozegranych spotkaniach. Po raz pierwszy w karierze zameldowała się w najlepszej "8" zmagań rangi WTA 1000.

Polka mogła poprawić jeszcze swoją lokatę w notowaniu "LIVE", ale czekało na nią jedno z najtrudniejszych wyzwań - pokonanie Aryny Sabalenki. Białorusinka miała wczoraj sporo problemów w starciu z Julią Putincewą, popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów w początkowej fazie spotkania. Potrafiła jednak odwrócić losy meczu i pokonać reprezentantkę Kazachstanu. Dzięki temu zagwarantowała sobie nie tylko awans do ćwierćfinału, ale również pozycję liderki kobiecego rankingu od 28 października. Dzisiaj mogła zatem przystąpić już do rywalizacji z chłodniejszą głową, mając za sobą to wyzwanie.