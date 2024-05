79 minut i koniec. Ekspresowy pojedynek Aryny Sabalenki z Rosjanką

Dominacja Aryny Sabalenki. Będzie wielki hit w półfinale WTA 1000 w Madrycie

Aryna bardzo pewnie weszła spotkanie, jakby podbudowana tym, co wydarzyło się w pojedynku z Danielle Collins. W pewnym stylu wygrała gema przy własnym podaniu do zera. Po chwili Andriejewa zdołała wyrównać na 1:1, ale to było wszystko, na co pozwoliła Białorusinka w pierwszej partii. W dalszej fazie Sabalenka grała niezwykle skutecznie, a Rosjanka nie potrafiła znaleźć recepty na uderzenia posyłane przez 25-latkę. W konsekwencji wiceliderka rankingu WTA zdobyła pięć gemów z rzędu i triumfowała w premierowej partii 6:1. Świetny występ Aryny potwierdzały statystyki: 17 uderzeń kończących, przy zaledwie 7 niewymuszonych błędach.