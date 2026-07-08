74 minuty rywalizacji polskiej "1" z Rosjanką. As zakończył batalię

Turniej przy Church Road już od czwartej rundy odbywa się bez polskich tenisistek w singlu - i to jest duże rozczarowanie. Iga Świątek nie obroni w Londynie tytułu, stolicę Anglii z kontuzją opuściła Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch miały pecha w losowaniu, Katarzyna Kawa jako druga "szczęśliwa przegrana" czekała na wycofanie się którejś z zawodniczek z głównej drabinki. I się nie doczekała.

A jeszcze większy niefart spotkał Martynę Kubkę, która została pierwszą oczekującą na wejście do eliminacji Wimbledonu - potrzebowała dosłownie jednego wycofania rywalki, co zdarza się bardzo często. Nie udało się, spędziła w Anglii kilka dni, choć nie opuszczała jej rozczarowana.

- Po prostu fajnie, że tam byłam. Na pewno nie czuję jakiegoś niedosytu, bo też wiedziałam, jaki miałam ranking w momencie zamknięcia się list. Miałam świadomość, że będzie ciężko i to jest prawie nierealne, bym się dostała, więc jakby nawet nie miałam żadnych oczekiwań - mówiła w rozmowie z red. Arturem Gacem z Interii.

To, że w ogóle skończyłam jako pierwsza oczekująca i niewiele brakło, żebym się dostała i tak jest super. Na końcu nie ma jednak żadnej różnicy, czy byłam pierwsza, czy byłabym dziesiąta, bo finalny skutek byłby taki sam.

25-letnia zawodniczka rodem z Zielonej Góry wskoczyła w rankingu WTA już na 213. miejsce. To właściwie gwarantuje przepustkę do kwalifikacji US Open - o ile uda się je utrzymać. A w poniedziałek kilka pozycji jednak straci.

Decydujący będzie ranking z 27 lipca - to na jego bazie będą zamykały się zgłoszenia do kwalifikacji w Nowym Jorku. U Kubki jest jeszcze jedna niewiadoma - 20 lipca odpisane zostaną jej punkty, dokładnie 14, za zeszłoroczny półfinał turnieju ITF W35 w Monastyrze.

Stąd tak istotny jest jej obecny występ w zawodach w Don Benito, mających taką właśnie kategorię. O tyle nietypowy, że rozgrywany na kortach dywanowych na powietrzu, a nie na mączce.

Kubka w zachodniej Hiszpanii została rozstawiona z "1".

Turniej w San Benito. Martyna Kubka kontra rosyjska kwalifikantka. Dziewięć asów Polki

W pierwszej rundzie Polka zmierzyła się z notowaną o niemal 1000 miejsc niżej Rosjanką Anną Szkutową. Była zdecydowaną faworytką, ale takie rywalizacje mają też pewien haczyk. Szkutowa ma 19 lat, przebijała się w Don Benito przez kwalifikacje, świetnie zaczęła to spotkanie. Wygrała dwa pierwsze gemy, miała już zapas breaka. I okazało się, że potrafi uczynić atut ze swojego serwisu.

Atak Martyny Kubki w meczu z Anną Szkutową screen za ITF TV materiał zewnętrzny

Polka szybko jednak wróciła na właściwe tory. To przecież ona kapitalnie serwuje, zaczęła uzyskiwać olbrzymią przewagę we własnych gemach. Potrzebowała jednak przełamania, to nastąpiło szybko. A drugie, na 5:4, przesądziło sprawę. Po 40 minutach, gdy return Szkutowej nie wrócił na pole Kubki, było 6:4.

W drugiej partii Martyna miała już wszystko pod kontrolą. Do czterech asów z pierwszego seta dołożyła pięć kolejnych, w tym dwa w samej końcówce spotkania. Właśnie takie zagranie zakończyło spotkanie - Polka wygrała 6:4, 6:2. Całość zajeła jej 73 minuty, co akurat ma znaczenie, bo we wspólnocie Estremadura panują spore upały.

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W drugiej rundzie Polka zagra z Brytyjką Gigi Hays, która... nie jest klasyfikowana w rankingu WTA. W tym roku wystąpiła w pięciu turniejach ITF, dopiero w szóstym - teraz - przeszła kwalifikacje. A nawet pierwszą rundę. Faworytkę łatwo więc wskazać.

W ślady Kubki poszła Zuzanna Pawlikowska, rozstawiona w San Benito z "6" - ona wygrała z Ukrainką Kateryną Łazarenko 6:3, 6:2.

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter





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