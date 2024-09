74 minuty i koniec. Krótka przygoda Sabalenki z trzecią rundą w Pekinie. I znów Amerykanka

Start w Pekinie jest pierwszym dla Aryny Sabalenki od czasu zwycięstwa na US Open. Z racji rozstawienia z "1" zaczęła chińskie zmagania od drugiej rundy, gdzie zmierzyła się z mało znaną reprezentantką Tajlandii, notowaną na 187. miejscu w rankingu WTA. Mananchaya Sawangkaew wyszła jednak bez żadnych kompleksów na kort i sprawiła trochę trudności tenisistce z Mińska . Zwłaszcza w pierwszym secie, gdzie przez pewien moment mieliśmy na tablicy wyników rezultat 4:4. Od tego momentu zawodniczka z Azji zdobyła tylko jednego gema, ale i tak pozostawiła po sobie bardzo pozytywne wrażenie. Niemniej to 26-latka mogła się cieszyć z 13. zwycięstwa z rzędu.

Aryna Sabalenka w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie. Pewne zwycięstwo Białorusinki

Wiceliderka rankingu WTA robiła wszystko, by od razu zbudować sobie przewagę również w drugim secie. Na tablicy wyników pojawiło się 40-15 dla Aryny przy podaniu rywalki, ale Krueger zdołała jeszcze doprowadzić do równowagi, miała nawet okazje na zamknięcie gema. Później pojawił się jednak trzeci break point dla mistrzyni US Open i tym razem doszło już do przełamania. Nieoczekiwanie Sabalenka nie potwierdziła breaka, mimo że miała 40-15 przy własnym podaniu. Przegrała cztery punkty z rzędu i pozwoliła Amerykance na odrobienie straty.