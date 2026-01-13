Partner merytoryczny: Eleven Sports

72 minuty walki w starciu Rybakiny z Paolini. Nieudany rewanż w Melbourne

Jelena Rybakina i Jasmine Paolini w poprzednim sezonie zagrały ze sobą raz, w półfinale turnieju w Ningbo górą była wówczas reprezentantka Kazachstanu. Teraz u progu Australian Open doszło do "rewanżu", Włoszka i urodzona w Moskwie tenisistka rozegrały sparing w ramach szlifowania formy przed wielkoszlemowym turniejem. Mecz trwał 72 minuty, zakończył się po dwóch setach.

Dwie tenisistki uderzające piłki rakietami podczas meczu na korcie, obie skupione, prezentujące dynamiczną postawę sportową.
Jasmine Paolini i Jelena Rybakina spotkały się na korcie przed Australian OpenCHENG MIN/XINHUA/SARAH STIER/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Australian Open - losowanie drabinki turnieju głównego odbędzie się 15 stycznia, trzy dni później rozegrane zostaną mecze pierwszej rundy. Jedną z głównych faworytek do triumfu w Melbourne będzie Jelena Rybakina, która wprawdzie niedawno w Brisbane zaliczyła wpadkę, bo w ćwierćfinale przegrała z Karoliną Muchovą, ale jest przecież triumfatorką wieńczącego poprzedni sezon WTA Finals.

W zgoła odmiennym nastroju sezon kończyła Jasmine Paolini, Włoszka przegrała wszystkie trzy mecze singlowe w WTA Finals. Podobnie jak Iga Świątek kolejny sezon zainaugurowała w United Cup, tam wygrała z Leolią Jeanjean z Francji i przegrała ze Szwajcarką Belindą Bencic. Teraz jej formę przed Australian Open przetestowała właśnie Rybakina.

    Dwa sety w meczu Jeleny Rybakiny z Jasmine Paolini u progu Australian Open

    Na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju głównego zorganizowano sparing między Rybakiną i Paolini. Spotkanie było transmitowane na kanale głównym Australian Open na youtube i chociaż obie zawodniczki grały z uśmiechem i wymieniały uwagi, gdy już dochodziło do wymian, obie grały z pełnym zaangażowaniem. Pierwszy set padł łupem Kazaszki, która triumfowała 6:4.

    Rybakina poziom utrzymała w drugiej partii, ponownie przełamała Paolini, przy prowadzeniu 4:2 i serwisie Włoszki znowu błysnęła efektownymi zagraniami. Po kapitalnym drop shocie przy siatce prowadziła 30-0, jej rywalka wygrała dwa kolejne punkty, ale po chwili i tak została przełamana.

    Włoszka kolejnego gema zaczęła od autowego returnu, z czego była wyraźnie niezadowolona, bo zaczęła żywiołowo gestykulować. Po chwili pomyłki nie ustrzegła się Rybakina, popełniając podwójny błąd serwisowy. Kilkadziesiąt sekund później doszło do powtórki, gem upływał pod znakiem błędów z obu stron. Ostatecznie w kluczowych momentach skuteczniejsza była Kazaszka, która idealnym forhendem przypieczętowała wygraną w trwającym 72 minuty meczu (6:4, 6:2).

    Po spotkaniu zawodniczki najpierw serdecznie podziękowały sobie za grę, a następnie obie stanęły do wywiadów na korcie. "To był bardzo miły trening, to bardzo miłe dzielić kort z Jasmine. Zawsze jest pozytywna, uśmiechnięta, więc była bardzo miła atmosfera. Dziękuję za oglądanie nas, cieszcie się tenisem przez kolejne tygodnie" - powiedziała Rybakina, zwracając się na końcu do zgromadzonych na trybunach kibiców.

    Paolini z kolei zwróciła uwagę na to, że podczas takich meczów treningowych może testować różne rozwiązania w swojej grze. "Było świetnie, jestem wdzięczna organizatorom za danie nam takiej możliwości. Dziękuję kibicom za przybycie i wsparcie, była świetna atmosfera. Świetny mecz. Dobrze jest spotkać się na korcie z Jeleną" - powiedziała.

