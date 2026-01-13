72 minuty walki w starciu Rybakiny z Paolini. Nieudany rewanż w Melbourne

Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Australian Open - losowanie drabinki turnieju głównego odbędzie się 15 stycznia, trzy dni później rozegrane zostaną mecze pierwszej rundy. Jedną z głównych faworytek do triumfu w Melbourne będzie Jelena Rybakina, która wprawdzie niedawno w Brisbane zaliczyła wpadkę, bo w ćwierćfinale przegrała z Karoliną Muchovą, ale jest przecież triumfatorką wieńczącego poprzedni sezon WTA Finals.

W zgoła odmiennym nastroju sezon kończyła Jasmine Paolini, Włoszka przegrała wszystkie trzy mecze singlowe w WTA Finals. Podobnie jak Iga Świątek kolejny sezon zainaugurowała w United Cup, tam wygrała z Leolią Jeanjean z Francji i przegrała ze Szwajcarką Belindą Bencic. Teraz jej formę przed Australian Open przetestowała właśnie Rybakina.

Dwa sety w meczu Jeleny Rybakiny z Jasmine Paolini u progu Australian Open

Na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju głównego zorganizowano sparing między Rybakiną i Paolini. Spotkanie było transmitowane na kanale głównym Australian Open na youtube i chociaż obie zawodniczki grały z uśmiechem i wymieniały uwagi, gdy już dochodziło do wymian, obie grały z pełnym zaangażowaniem. Pierwszy set padł łupem Kazaszki, która triumfowała 6:4.

Rybakina poziom utrzymała w drugiej partii, ponownie przełamała Paolini, przy prowadzeniu 4:2 i serwisie Włoszki znowu błysnęła efektownymi zagraniami. Po kapitalnym drop shocie przy siatce prowadziła 30-0, jej rywalka wygrała dwa kolejne punkty, ale po chwili i tak została przełamana.

Włoszka kolejnego gema zaczęła od autowego returnu, z czego była wyraźnie niezadowolona, bo zaczęła żywiołowo gestykulować. Po chwili pomyłki nie ustrzegła się Rybakina, popełniając podwójny błąd serwisowy. Kilkadziesiąt sekund później doszło do powtórki, gem upływał pod znakiem błędów z obu stron. Ostatecznie w kluczowych momentach skuteczniejsza była Kazaszka, która idealnym forhendem przypieczętowała wygraną w trwającym 72 minuty meczu (6:4, 6:2).

Po spotkaniu zawodniczki najpierw serdecznie podziękowały sobie za grę, a następnie obie stanęły do wywiadów na korcie. "To był bardzo miły trening, to bardzo miłe dzielić kort z Jasmine. Zawsze jest pozytywna, uśmiechnięta, więc była bardzo miła atmosfera. Dziękuję za oglądanie nas, cieszcie się tenisem przez kolejne tygodnie" - powiedziała Rybakina, zwracając się na końcu do zgromadzonych na trybunach kibiców.

Paolini z kolei zwróciła uwagę na to, że podczas takich meczów treningowych może testować różne rozwiązania w swojej grze. "Było świetnie, jestem wdzięczna organizatorom za danie nam takiej możliwości. Dziękuję kibicom za przybycie i wsparcie, była świetna atmosfera. Świetny mecz. Dobrze jest spotkać się na korcie z Jeleną" - powiedziała.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczu Polsat Sport

Jasmine Paolini MARCO BERTORELLO AFP

Jasmine Paolini TIZIANA FABI / AFP AFP

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP