7:6 Majchrzaka w starciu z turniejową "1" o półfinał ATP. Polak zaskoczył Rosjanina

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W momencie, gdy w Sydney toczyła się batalia Polaków z Australijczykami o półfinał United Cup, to w Brisbane wystartował pojedynek z udziałem Kamila Majchrzaka, którego stawką był awans do najlepszej "4" imprezy rangi ATP 250. Nasz reprezentant stanął przed niezwykle trudnym zadaniem, bowiem po drugiej stronie siatki zameldował się zawodnik rozstawiony z "1" - Daniił Miedwiediew. Ostatecznie to Rosjanin wygrał mecz 6:7(4), 6:3, 6:2. Oto co się wydarzyło w trakcie tego starcia.

Mężczyzna w czapce sportowej podczas gry w tenisa, skupiony na odbiciu piłki rakietą, ubrany w fioletową koszulkę i znajdujący się na tle niebieskiego kortu tenisowego.
Kamil Majchrzak rywalizował z Daniiłem Miedwiediewem o półfinał ATP 250 w BrisbaneFoto OlimpikAFP

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że nie zobaczymy Kamila Majchrzaka w głównej drabince turnieju ATP 250 w Brisbane. Nasz reprezentant przegrał w decydującej rundzie eliminacji z Quentinem Halysem i oczekiwał w pozycji "lucky losera". W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego nadeszły jednak świetne informacje. 29-latek wszedł do gry za kontuzjowanego Matteo Arnaldiego. Już kilka godzin później tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego pojawił się na korcie, by walczyć z Danielem Altmaierem o awans do drugiej rundy. Polak wykorzystał swoją szansę, wygrywając 7:6(4), 6:0.

    Prawdziwy thriller nadszedł dwa dni temu. Majchrzak zmierzył się z potężnie serwującym Amerykaninem - Reillym Opelką. Kamil obronił w sumie trzy meczbole i wygrał pojedynek 6:7(2), 7:6(7), 7:6(8), mimo że rywal posłał aż 44 asy. Dzięki temu nasz reprezentant, który w poniedziałkowym notowaniu znalazł się na 59. miejscu w rankingu, zameldował się w ćwierćfinale, gdzie czekało go starcie z Daniiłem Miedwiediewem. Rosyjski mistrz US Open 2021 w singlu został rozstawiony w Brisbane z "1".

      ATP Brisbane: Kamil Majchrzak kontra Daniił Miedwiediew w ćwierćfinale

      Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. Już w pierwszym gemie nasz reprezentant musiał zmierzyć się z obroną break pointów. Obronił jednak w sumie trzy okazje Miedwiediewa na przełamanie i finalnie zapisał na swoim koncie premierowe "oczko" po tym, jak posłał kapitalnego loba pod linię końcową. Następne minuty toczyły się pod dyktando serwujących. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do czwartego rozdania. Wówczas Kamil wypracował sobie piłkę na 3:1 po świetnej akcji. Przy break poincie pomylił się Rosjanin, zagrywając w korytarz deblowy.

      Nasz reprezentant wyszedł na dwugemowe prowadzenie, ale turniejowa "1" szybko zniwelowała straty. Najpierw nastąpił break powrotny do zera, a następnie Miedwiediew od stanu 15-30 zgarnął trzy akcje z rzędu przy swoim serwisie. Kamil żałował przez moment, że nie wykorzystał okazji na uzyskanie piłki na przełamanie, ale po chwili skupił się już na własnym rozdaniu i przerwał dobrą passę przeciwnika. W dalszej fazie panowie kontrolowali swoje gemy, przez co ostatecznie o losach seta decydował tie-break.

      Pierwsze dwa punkty trafiły na konto Rosjanina, ale potem popełnił podwójny błąd serwisowy i sytuacja stopniowo zaczęła ulegać zmianie. Kluczowy moment przypadł na trzy wymiany - między szóstą a ósmą akcją rozgrywki. To wtedy nasz reprezentant zgarnął trzy "oczka" z rzędu i przejął kontrolę nad tie-breakiem, a Daniił nie mógł za bardzo uwierzyć w to, co się dzieje. Finalnie Majchrzak wygrał partię rezultatem 7:6(4).

        Druga część pojedynku mogła się rozpocząć bajecznie z perspektywy Majchrzaka. W trakcie trzeciego gema pojawiły się aż trzy szanse z rzędu na przełamanie. Miedwiediew pokazał jednak mistrzowską klasę. W niesamowitym stylu wybronił pierwszego break pointa poprzez minięcie wzdłuż linii, a potem poszedł za ciosem. Od stanu 0-40 wygrał pięć akcji z rzędu i ponownie znalazł się na prowadzeniu w tym secie. Podczas szóstego rozdania Rosjanin dobrał się do serwisu Kamila. Wykorzystał jedyną okazję i powiększył przewagę, której nie oddał już do końca partii, chociaż... w dziewiątym gemie pachniało powrotnym przełamaniem. Majchrzak miał 40-15 na returnie, ale wtedy turniejowa "1" zaczęła kapitalnie podawać i dzięki temu zapisała na swoim koncie wynik 6:3.

        Niestety Miedwiediew poszedł na ciosem na starcie decydującej fazy potyczki. Trzeciego seta rozpoczął od przełamania serwisu naszego reprezentanta. Kamil był wyraźnie niepocieszony tym faktem. Po zmianie stron próbował niwelować stratę. Doprowadził do równowagi, ale na więcej rywal już nie pozwolił. Rosjanin potwierdził różnicę breaka, a po piątym rozdaniu jeszcze bardziej powiększył swoją przewagę. Daniił pewnie zmierzał w kierunku zwycięstwa. Mecz mógł się zakończyć już w siódmym gemie, ale Majchrzak obronił meczbola i dorzucił jeszcze drugie "oczko" na swoje konto. Po chwili Miedwiediew zamknął jednak sprawę przy swoim podaniu. Ostatecznie rozstawiony z "1" zawodnik pokonał Polaka 6:7(4), 6:3, 6:2 i awansował do półfinału ATP 250 w Brisbane, gdzie zmierzy się z Alexem Michelsenem.

        Dokładny zapis relacji z meczu Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew jest dostępny TUTAJ.

        Brisbane (M)
        Ćwierćfinały
        09.01.2026
        11:45
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczuPolsat Sport
        Kamil Majchrzak
        Kamil MajchrzakFOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFPAFP
        Daniił Miedwiediew
        Daniił MiedwiediewAFP
        Alex Michelsen
        Alex MichelsenGrant Halverson/Getty ImagesAFP

