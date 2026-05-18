7-0 w tie-breaku skończyło seta u Fręch. Koniec długiej serii u Polki

W Meridzie był jeszcze 1 marca, w Polsce już noc z 1 na 2, gdy Magdalena Fręch przystępowała do finału turnieju WTA 500 w Meridzie. Meksyk był dla niej szczęśliwy, wcześniej przecież, w Guadalajarze, wygrała turniej tej rangi, swój największy w karierze. Z Hiszpanką przegrała trzysetową batalię, ale w rankingu WTA zaliczyła olbrzymi skok, o ponad 20 pozycji, na 36. miejsce. Niewiele brakowało już do tego, by być rozstawioną w imprezach rangi 1000. A później w Paryżu.

Tak się nie stało - Łodzianka wpadła w spiralę porażek. Indian Wells, Miami, Charleston, Madryt, Rzym - wszystkie te turnieje kończyła po pierwszym spotkaniu. A przecież deblistka Storm Hunter czy Anna Bondar to nie są zawodniczki, z którymi powinna przegrywać.

Przed French Open przyszła jeszcze jedna szansa na przerwanie tej serii - w Strasburgu. Wylosowała kwalifikantkę, później okazała się nią Talia Gibson. Australijka jeszcze w marcu była poza najlepszą setką rankingu, później zaliczyła kapitalne turnieje w Indian Wells i Miami - ograła tam m.in. Jekaterinę Aleksandrową, Clarę Tauson, Jasmine Paolini, Naomi Osakę i Ivę Jović. I wskoczyła od razu na 56. miejsce na świecie. Niedaleko Fręch, stąd ta obawa.

Mimo że na mączce 21-letnia Australijka nie imponowała.

WTA 500 w Strasburgu. Magdalena Fręch kontra Talia Gibson. Stawką 1/8 finału

Polka tym razem nie zaczęła meczu źle - i to już stanowiło dobry znak. Pojawiły się nawet dwie szanse na przełamanie dla Łodzianki w trzecim gemie, w tę drugą wymianę Fręch weszła dość pewnie, ale zagrała za bezpiecznie, przez środek kortu. Australijka to wykorzystała. Były też jednak pozytywne aspekty, nawet względem turniejów w Madrycie i Rzymie. Łodzianka dobrze wprowadzała piłkę do gry pierwszym podaniem, miała tu wysoki procent wygrywanych punktów. Drugi serwis nie miał aż tak dużego znaczenia.

Wydawało się, że skoro Fręch w końcu zdołała wywalczyć breaka, wszystko pójdzie dalej już gładko. A tu nie z tego - Gibson momentalnie odrobiła stratę, dalej mieliśmy więc na korcie numer 1 emocje. Mało tego, to Australijka wywalczyła dwa setbole, po podwójnym błędzie Magdaleny. Pierwszym w całym spotkaniu, jedynym w tym secie.

Najpierw Polka obroniła się świetnym kątowym bekhendem, później - serwisem, bo return rywalki okazał się za długi. I wyrównała na końcu na 5:5.

O triumfie w tej pierwszej partii decydował tie-break, Łodzianka zaczęła go od małego przełamania, później dorzuciła dwa punkty. Gibson starała się przejmować inicjatywę, ryzykowała. I nie trafiała. Kapitalny skrót Polki dał jej prowadzenie 4-0, cały set był już blisko. A jeszcze bliżej, gdy pojawił się wynik 5-0, cudownym minięciem wzdłuż linii. Panie zmieniały strony przy wyniku 6-0 dla Fręch, skończyło się zaś na 7:6 (0), po 64 minutach walki.

Takie tie-breaki, do zera, nie są w tenisie częste, aczkolwiek Łodziance sytuacja ta zdarzyła się już po raz drugi w tym roku. Na początku roku w Brisbane wygrała 7-0 z Marketą Vondrousovą - wtedy jednak w trzecim secie, który decydował o awansie do drugiej rundy.

Reprezentantka Polski znalazła się więc w połowie drogi do awansu, został ten drugi krok. Cztery pierwsze geny w drugiej partii były bardzo szybkie, a w piątym - Magdalena została przełamana. I wtedy pojawiła się reakcja, która zawsze cieszy. Momentalny zwrot akcji - i już koncert do samego końca.

Jedno przełamanie, później drugie - a na koniec perfekcyjny gem. Fręch wygrała po 105 minutach 7:6 (0), 6:3.

I to ona zagra o ćwierćfinał z Leylah Fernandez.

