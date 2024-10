69 minut na korcie, gwiazda rzuciła wyzwanie Sabalence. Z pomocą nadeszła Iga Świątek

Sabalenka zmierzy się ze swoją "zmorą" w ćwierćfinale w Pekinie. Muchova rzuciła jej wyzwanie

Muchova dołączyła tym samym do grona najlepszych ośmiu tenisistek w Pekinie, gdzie już wcześniej znalazła się Aryna Sabalenka. To właśnie z Białorusinką powalczy w ćwierćfinale , co nie jest dla niej dobrą informacją. Czeszka jako jedna z niewielu tenisistek posiada korzystny bilans spotkań bezpośrednich z Sabalenką. Wygrała z nią dwukrotnie, przegrywając przy tym raz.

- Przyzwyczaiłam się do tego, że przez jakiś czas nie gram, a potem wracam. Cieszę się z tego, jak przebiega ten turniej. Kiedy startowałam w Eastbourne to szczerze mówiąc nie miałam pojęcia, na jakim poziomie będę. Podczas Wimbledonu czułam, że to ciągle nie jest to. Kiedy trenowałam z pozostałymi dziewczynami, czułam, że one grają szybciej ode mnie. Ale szybko dostosowałam się do tego poziomu. W głębi duszy wiem, na jakim jestem poziomie - zadeklarowała odważnie Czeszka.