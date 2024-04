64 minuty, pogrom w finałowym meczu Radwańskiej. Jeden element zaskoczył

Urszula Radwańska przez blisko dziewięć lat w ogóle nie grała w deblu, skupiała się na singlu, w którym i tak coraz bardziej spadała w rankingu WTA. I tak nie miało to większego znaczenia, bo młodsza ze znanych sióstr ten sport traktuje jak pasję i co chwilę rywalizuje w różnych częściach świata. Raz lepiej, raz trochę gorzej, choć w tym roku wyniki są jakby trochę lepsze.

Młoda Czeszka zachwyca fachowców. To ona, ze starszą Słowaczką, były faworytkami w Lopocie

W decydującym boju ich przeciwniczkami były Słowaczka Viktória Hrunčáková oraz 17-letnia Tereza Valentova. To Czeszka jest przez wielu fachowców widziana w roli kandydatki na gwiazdę, rok temu wystąpiła już w finale juniorskiego Rolanda Garrosa. No a Hrunčáková też ma sporo osiągnięć, z juniorskim tytułem US Open w deblu, ale też i półfinałem w Nowym Jorku już w rywalizacji profesjonalistek. To one miały w drabince "dwójkę", bukmacherzy też nie zostawiali żadnych złudzeń.