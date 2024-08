Aryna Sabalenka przystępowała do nowojorskich zmagań jako główna faworytka do tytułu po tym, jak wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. Białorusinka stanęła przed szansą, by w jednym sezonie wygrać dwie imprezy wielkoszlemowe rozgrywane na kortach twardych. W pierwszej rundzie US Open dość pewnie pokonała Priscillę Hon, wygrywając 6:3, 6:3 w niecałe 80 minut.