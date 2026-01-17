Partner merytoryczny: Eleven Sports

60 minut "młodych gniewnych". Błyskawiczny finał Mirry Andriejewej. 6:1 w drugim secie

Mirra Andriejewa upatrywana jest jako jedna z faworytek tegorocznego Australian Open. Rosjanka przed przylotem do Melbourne wybrała grę w turnieju WTA 500 w Adelajdzie. W drodze do finału nie straciła seta. Tam czekała na nią utalentowana 17-latka Victoria Mboko. Decydujący pojedynek trwał zaledwie 60 minut.

Tenisistka ubrana w różowy top i zieloną spódnicę trzyma rakietę tenisową w jednej dłoni, a drugą dłonią zakrywa usta, wyrażając silne emocje na korcie tenisowym.
Mirra Andriejewa triumfowała w turnieju WTA 500 w AdelajdzieMichael ErreyAFP

Mirra Andriejewa rozpoczęła 2026 rok od turnieju w Brisbane. Tam odpadła na etapie ćwierćfinału po porażce z Martą Kostiuk. Rosjanka następnie przeniosła się do Adelajdy, gdzie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa.

W pierwszej rundzie miała wolny los, a później odprawiała z kwitkiem kolejno Marie Bouzkovą, Mayę Joint i Dianę Sznajder. Tym samym dotarła do wielkiego finału, w którym czekała na nią 17-letnia Victoria Mboko.

WTA Adelajda. Starcie "młodych gniewnych" w finale

Faworytką meczu "młodych gniewnych" była Andriejewa (WTA 8), ale nie było mowy o lekceważeniu Kanadyjki, która w Adelajdzie pokonała m.in. Annę Kalinską oraz Madison Keys.

    - Vicky to świetna zawodniczka. Miała fantastyczny poprzedni sezon. Znam ją odkąd miała 12 lat. To będzie fantastyczny mecz. Gra dobrze od początku roku, a ja myślę, że gram całkiem nieźle - mówiła Andriejewa przed meczem.

    Finałowy mecz rozpoczął się od prowadzenia Mboko 3:0. Kanadyjka już w drugim gemie przełamała rywalkę, ale Andriejewa później doszła do głosu, odrobiła straty i trzykrotnie odebrała serwis rywalce. Tym samym po 34 minutach Rosjanka mogła cieszyć się z wygrania pierwszego seta (6:3).

    Pierwszy tytuł WTA 500 dla Andriejewej

    Druga odsłona miała zupełnie inny przebieg. Andriejewa gładko wygrywała swoje podania, a Mboko miała problemy z agresywnie grającą rywalką. Drugi set zakończył się wynikiem 6:1 i równo po godzinie sędzia pojedynku mógł powiedzieć "gem, set, mecz" i ogłosić Andriejewą zwyciężczynią turnieju.

    Andriejewa wygrała tym samym swój pierwszy turniej rangi WTA 500. W najbliższym notowaniu światowego rankingu awansuje na siódmą pozycję. Z kolei Kanadyjka wskoczy na najwyższą w karierze 16. pozycję.

    Obie tenisistki błyskawicznie muszą przenieść się z Adelandy do Melbourne. Andriejewa w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Donną Vekić. Z kolei Mboko spotka się z Emerson Jones.

