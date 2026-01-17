Mirra Andriejewa rozpoczęła 2026 rok od turnieju w Brisbane. Tam odpadła na etapie ćwierćfinału po porażce z Martą Kostiuk. Rosjanka następnie przeniosła się do Adelajdy, gdzie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa.

W pierwszej rundzie miała wolny los, a później odprawiała z kwitkiem kolejno Marie Bouzkovą, Mayę Joint i Dianę Sznajder. Tym samym dotarła do wielkiego finału, w którym czekała na nią 17-letnia Victoria Mboko.

WTA Adelajda. Starcie "młodych gniewnych" w finale

Faworytką meczu "młodych gniewnych" była Andriejewa (WTA 8), ale nie było mowy o lekceważeniu Kanadyjki, która w Adelajdzie pokonała m.in. Annę Kalinską oraz Madison Keys.

- Vicky to świetna zawodniczka. Miała fantastyczny poprzedni sezon. Znam ją odkąd miała 12 lat. To będzie fantastyczny mecz. Gra dobrze od początku roku, a ja myślę, że gram całkiem nieźle - mówiła Andriejewa przed meczem.

Finałowy mecz rozpoczął się od prowadzenia Mboko 3:0. Kanadyjka już w drugim gemie przełamała rywalkę, ale Andriejewa później doszła do głosu, odrobiła straty i trzykrotnie odebrała serwis rywalce. Tym samym po 34 minutach Rosjanka mogła cieszyć się z wygrania pierwszego seta (6:3).

Pierwszy tytuł WTA 500 dla Andriejewej

Druga odsłona miała zupełnie inny przebieg. Andriejewa gładko wygrywała swoje podania, a Mboko miała problemy z agresywnie grającą rywalką. Drugi set zakończył się wynikiem 6:1 i równo po godzinie sędzia pojedynku mógł powiedzieć "gem, set, mecz" i ogłosić Andriejewą zwyciężczynią turnieju.

Andriejewa wygrała tym samym swój pierwszy turniej rangi WTA 500. W najbliższym notowaniu światowego rankingu awansuje na siódmą pozycję. Z kolei Kanadyjka wskoczy na najwyższą w karierze 16. pozycję.

Obie tenisistki błyskawicznie muszą przenieść się z Adelandy do Melbourne. Andriejewa w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Donną Vekić. Z kolei Mboko spotka się z Emerson Jones.

Mirra Andriejewa rywalizowała o finał WTA 1000 w Dubaju z Jeleną Rybakiną Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP

Mirra Andriejewa rywalizowała z Marie Bouzkovą w pierwszej rundzie Australian Open 2025 ALAIN JOCARD / AFP AFP

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP