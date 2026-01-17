60 minut "młodych gniewnych". Błyskawiczny finał Mirry Andriejewej. 6:1 w drugim secie
Mirra Andriejewa upatrywana jest jako jedna z faworytek tegorocznego Australian Open. Rosjanka przed przylotem do Melbourne wybrała grę w turnieju WTA 500 w Adelajdzie. W drodze do finału nie straciła seta. Tam czekała na nią utalentowana 17-latka Victoria Mboko. Decydujący pojedynek trwał zaledwie 60 minut.
Mirra Andriejewa rozpoczęła 2026 rok od turnieju w Brisbane. Tam odpadła na etapie ćwierćfinału po porażce z Martą Kostiuk. Rosjanka następnie przeniosła się do Adelajdy, gdzie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa.
W pierwszej rundzie miała wolny los, a później odprawiała z kwitkiem kolejno Marie Bouzkovą, Mayę Joint i Dianę Sznajder. Tym samym dotarła do wielkiego finału, w którym czekała na nią 17-letnia Victoria Mboko.
WTA Adelajda. Starcie "młodych gniewnych" w finale
Faworytką meczu "młodych gniewnych" była Andriejewa (WTA 8), ale nie było mowy o lekceważeniu Kanadyjki, która w Adelajdzie pokonała m.in. Annę Kalinską oraz Madison Keys.
- Vicky to świetna zawodniczka. Miała fantastyczny poprzedni sezon. Znam ją odkąd miała 12 lat. To będzie fantastyczny mecz. Gra dobrze od początku roku, a ja myślę, że gram całkiem nieźle - mówiła Andriejewa przed meczem.
Finałowy mecz rozpoczął się od prowadzenia Mboko 3:0. Kanadyjka już w drugim gemie przełamała rywalkę, ale Andriejewa później doszła do głosu, odrobiła straty i trzykrotnie odebrała serwis rywalce. Tym samym po 34 minutach Rosjanka mogła cieszyć się z wygrania pierwszego seta (6:3).
Pierwszy tytuł WTA 500 dla Andriejewej
Druga odsłona miała zupełnie inny przebieg. Andriejewa gładko wygrywała swoje podania, a Mboko miała problemy z agresywnie grającą rywalką. Drugi set zakończył się wynikiem 6:1 i równo po godzinie sędzia pojedynku mógł powiedzieć "gem, set, mecz" i ogłosić Andriejewą zwyciężczynią turnieju.
Andriejewa wygrała tym samym swój pierwszy turniej rangi WTA 500. W najbliższym notowaniu światowego rankingu awansuje na siódmą pozycję. Z kolei Kanadyjka wskoczy na najwyższą w karierze 16. pozycję.
Obie tenisistki błyskawicznie muszą przenieść się z Adelandy do Melbourne. Andriejewa w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Donną Vekić. Z kolei Mboko spotka się z Emerson Jones.