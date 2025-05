Jasmine Paolini w poniedziałek stała się pierwszą Włoszką od 2014 roku , której w tysięczniku w Rzymie udało się w singlu awansować do najlepszej ósemki. Dokonała tego w piękny sposób, w meczach z Lulu Sun, Ons Jabeur i Jeleną Ostapenko nie przegrała nawet seta, w każdym z tych meczów straciła po siedem gemów.

Rosjanka, mimo nagłego rozstania z trenerką Dinarą Safiną , prezentowała się we Włoszech znakomicie. We wtorek na Campo Centrale miała przeciwko sobie kilka tysięcy kibiców, jej boks był praktycznie pusty. Wpierała ją jedynie mama i młodszy brat. A po czterech gemach Rosjanka sprawiała wrażenie kompletnie zrezygnowanej, przegrywała z Paolini już 0:4.

WTA Rzym. Fantastyczny początek ćwierćfinału dla Jasmine Paolini. I nieoczekiwany zwrot akcji w wykonaniu Diany Sznajder

Jasmine zaczęła bowiem to spotkanie w sposób niesamowity, zdominowała wydarzenia, grała perfekcyjnie. Atakowała, choć przecież to powinien być raczej atut silniejszej fizycznie Rosjanki. Tymczasem Włoszka zaliczyła szybkie dwa przełamanie, rywalka "pomagała" też kiepskim serwisem, a później obroniła break pointa w kolejnym gemie. I podwyższyła na 4:0. Kibice na Campo Centrale jakoś nawet specjalnie żywiołowo nie reagowali, było inaczej niż w poniedziałkowym starciu z Ostapenko, gdy Łotyszka miała już ich serdecznie dość.

I gdy nic na to nie wskazywało, sytuacja zmieniła się w nieprawdopodobny sposób. Sznajder zaczęła grać na luzie, ryzykownie. Co ważniejsze - skutecznie. Jedno odłamanie nie robiło jeszcze wrażenia, ale drugie - już tak. Wyrównała na 4:4, prowadziła w kolejnym 30-0. I zaserwowała pięć razy z rzędu w siatkę lub w aut, co oznaczało dwa podwójne błędy serwisowe i dwa punkty dla Paolini.