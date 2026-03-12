6:6 Sabalenki i niebywałe zakończenie. 109 minut widowiska na Stadium 1 w Indian Wells

Tegoroczna edycja turnieju WTA 1000 w Indian Wells wkroczyła na ostatnią prostą. Do najlepszej "8" w singlu pań awansowało aż sześć zawodniczek z TOP 10 rankingu: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Elina Switolina i Victoria Mboko. Te tenisistki utworzyły trzy pary, a w skład czwartej weszły: rozstawiona z "14" Linda Noskova oraz rewelacja zmagań w Kalifornii - Talia Gibson. Szykowała się pasjonująca walka o półfinał.

Jako pierwsze do gry wkroczyły Sabalenka i Mboko. Tuż po godz. 19:00 czasu polskiego pojawiły się na Stadium 1, by rozegrać drugie bezpośrednie spotkanie. Ich premierowe starcie, podczas czwartej rundy Australian Open 2026, zakończyło się wygraną Aryny - 6:1, 7:6(1). Teraz reprezentantka Kanady chciała się zrewanżować liderce rankingu. Faworytką pozostawała jednak oczywiście turniejowa "1", broniąca punktów za ubiegłoroczny finał.

WTA Indian Wells: Aryna Sabalenka kontra Victoria Mboko w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Pierwsze minuty przebiegały pod dyktando podających zawodniczek. Większe emocje nastał dopiero w trzecim gemie. Wówczas Mboko doczekała się trzech break pointów, ale przy żadnym nie była choćby blisko przełamania. Aryna dwukrotnie niwelowała zagrożenie asem, a przy ostatnim rozegrała akcję zakończoną skutecznym dropszotem. Po zmianie stron obserwowaliśmy grę na przewagi przy serwisie Victorii. Mimo to nie dopuściła Białorusinki do piłek na 3:1. Zacięta rywalizacja trwała także chwilę później. Ze stanu 40-15 dla Sabalenki zrobiło się 40-40, ale bez dalszych konsekwencji dla turniejowej "1".

W szóstym gemie liderka rankingu wyczuła swoją szansę. Po kapitalnym returnie wypracowała sobie dwa break pointy z rzędu. Mboko zaimponowała pod presją, rozgrywając dwie akcje na własnych warunkach. Potem Aryna posiadała jeszcze jedną szansę - wówczas trochę posędziowała na swoją niekorzyść. Ostatecznie Victoria wyrównała na 3:3. Victoria zdała egzamin także podczas ósmego rozdania. Od momentu piłki dla Białorusinki na 5:3, obejrzeliśmy dwa kapitalne serwisy reprezentantki Kanady.

Następne minuty przebiegały po myśli podających, w związku z czym doszło do tie-breaka w premierowej odsłonie. A to zazwyczaj domena Sabalenki. Nie inaczej było także i tym razem - chociaż rozmiary wyniku tej rozgrywki szokują. Mboko pogubiła się już na początku, szybko uciekło jej kilka punktów. Turniejowa "1" robiła swoje - bardzo pewnie serwowała, a później złapała tak duży komfort, że posyłała nawet uderzenia kończące z returnu. Finalnie Victoria nie zdobyła choćby jednego punktu, w co aż trudno uwierzyć, patrząc na niezwykle wyrównany przebieg całego seta. Dzięki temu liderka rankingu triumfowała w nim 7:6(0).

Sabalenka miała chrapkę na to, by pójść za ciosem. Już na początku drugiej części pojedynku polowała na przełamanie, prowadziła 30-15 na returnie. Potem Mboko oddaliła jednak zagrożenie, zgarniając trzy kolejne akcje. Przy następnym gemie serwisowym reprezentantki Kanady pojawiły się jeszcze większe trudności. Tym razem doszło już do break pointów - i to dwóch z rzędu. Mimo to Victoria oddaliła zagrożenie i ponownie znalazła się z przodu. W trakcie piątego rozdania w kluczowym momencie zadrżała już ręka 10. rakiecie świata. Przy piłce na przełamanie posłała bekhend poza linię końcową, przez co Aryna doczekała się w końcu breaka.

19-latka od razu zamierzała odrobić stratę, prowadziła 30-15 na returnie. W końcówce gema poniosła ją jednak młodzieńcza fantazja. Finalnie Białorusinka podwyższyła przewagę i znajdowała się coraz bliżej wygranej. Chwilę później tenisistka z Mińska wróciła ze stanu 0-40 i doprowadziła do break pointa na 5:2. Ostatecznie Mboko dorzuciła jednak trzecie "oczko" na swoje konto i wciąż zachowywała kontakt z przeciwniczką. Po zmianie stron zobaczyliśmy pewne oznaki emocji u liderki rankingu. Po podwójnym błędzie serwisowym Victoria dostała piłkę na 4:4.

Reprezentantka Kanady returnowała drugie podanie, ale posłała zagranie w korytarz deblowy. Potem miała jeszcze jedną szansę, jednak znów nie udało jej się wykorzystać. Sabalenka utrzymała serwis i była już o krok od najlepszej "4". Emocji nie brakowało do samego końca. W dziesiątym gemie, gdy Aryna podawała po zwycięstwo, obejrzeliśmy wynik 30-30. Kluczowe dwa punkty trafiły na konto liderki rankingu. Po 109 minutach walki 27-latka zapewniła sobie zwycięstwo 7:6(0), 6:4. O finał powalczy z Lindą Noskovą albo Talią Gibson.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Aryna Sabalenka Christopher Pike AFP

Victoria Mboko Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Linda Noskova MAHMUD HAMS AFP

