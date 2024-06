6:4, piłki na przełamanie i zwrot akcji w meczu Polaka. Niebywałe emocje w finale Roland Garros

Już sam awans do wielkiego finału był dla Tomasza Berkiety życiowym osiągnięciem, jeśli chodzi o juniorskie zmagania wielkoszlemowe. Do tej pory Polak najdalej dotarł do półfinału , podczas Australian Open 2023. W ostatnim czasie 17-latek nawiązał współpracę z byłym szkoleniowcem Igi Świątek - Piotrem Sierzputowskim. Ponadto jego rozwój motoryczny wspiera trener raszynianki od przygotowania fizycznego - Maciej Ryszczuk. Na pierwsze efekty współpracy nie trzeba było zbyt długo czekać.

Trzy sety w finale juniorskiego Roland Garros. Niesamowita batalia z udziałem Tomasza Berkiety

Pojedynek o tytuł rozpoczął się od serwisu Biguna. Początkowo to Amerykanin nadawał ton rywalizacji, ale Tomasz doganiał swojego przeciwnika. W piątym gemie Polak doczekał się słabszej dyspozycji rywala przy własnym podaniu i doszło do przełamania. Kaylan za wszelką cenę walczył o odrobienie strat, toczył zaciętą rywalizację przy gemach serwisowych Berkiety. Miał w sumie dwa break pointy, ale w kluczowych momentach tenisista z Warszawy rozgrywał świetne akcje, używając swoich największych atutów, czyli serwisu i forehandu. W dziesiątym gemie Tomasz nie miał najmniejszych problemów, by zamknąć seta. Do zera wygrał swoje podanie i wynikiem 6:4 zbliżył się do wielkiego sukcesu.