6:4 Majchrzaka w meczu z Djokoviciem. 132 minuty pasjonującej walki w Indian Wells

Po losowaniu drabinki ATP Masters 1000 w Indian Wells polskim kibicom tenisa marzył się scenariusz, by w drugiej rundzie Kamil Majchrzak zmierzył się z Novakiem Djokoviciem, a triumfator tego starcia trafił później na Huberta Hurkacza. Już po premierowej fazie stało się jasne, że ten scenariusz zostanie zrealizowany tylko w połowie. A mało brakowało, byśmy w ogóle nie mieli naszego reprezentanta w kolejnej rundzie męskich rozgrywek w Kalifornii.

Majchrzak przegrywał już 3:4 w trzecim secie, w dodatku Giovanni Mpetshi Perricard prowadził 30-15 przy własnym podaniu. Wtedy stało się coś, co ciężko było sobie wyobrazić. Potężnie serwujący Francuz, który po słabym początku meczu złapał dobry rytm, nie dowiózł przewagi do mety. Kamil natychmiast odrobił stratę, a spotkanie zakończył na swoją korzyść jeszcze przed potencjalnym tie-breakiem.

30-latek wygrał 6:3, 1:6, 7:5 i dzięki temu dostał szansę, by po raz pierwszy w karierze zmierzyć się z legendą tej dyscypliny - Novakiem Djokoviciem. Potem okazało się, że zwycięzca tej potyczki na pewno nie trafi na Huberta Hurkacza, bowiem Polak odpadł po dwóch tie-breakach z Aleksandarem Kovaceviciem. W ten sposób Majchrzak pozostał naszym jedynakiem w męskiej drabince singla, a na dodatek czekało potężne wyzwanie. Serb przystępował do meczu w roli zdecydowanego faworyta. Jedynym znakiem zapytania w jego przypadku było to, jak 38-latek zaprezentuje się po kilkutygodniowej przerwie.

ATP Indian Wells: Kamil Majchrzak kontra Novak Djokovic w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Djokovicia. Panowie musieli się zmagać z mocnymi podmuchami wiatru, który odgrywać sporą rolę w trakcie wymian. Nieoczekiwanie Majchrzak wypracował sobie break pointa już na "dzień dobry". Podczas akcji dopisało mu sporo szczęścia. Serb posłał dropszota, Polak go odegrał. Piłka zawadziła o taśmę i spadła tuż za siatkę. Novak był bez szans na odbiór. W taki oto sposób nasz reprezentant przełamał 38-latka i jako pierwszy znalazł się na prowadzeniu. Tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego przeprosił oczywiście wielkiego mistrza, ten się tylko uśmiechnął, bo nie mógł nic poradzić na tę sytuację.

Po zmianie stron Majchrzak potwierdził przewagę i wyszedł na 2:0. Djokovic poszukiwał natychmiastowego odrobienia strat. W czwartym gemie ruszył w pogoń i ze stanu 15-40 doprowadził do break pointa. Mimo to Kamil oddalił zagrożenie, a na koniec posłał asa. Chwilę później doszło do podwójnego przełamania na korzyść naszego reprezentanta. 30-latek znalazł się na doskonałej drodze do tego, by wygrać pierwszego seta, prowadził już 4:1.

Nole nie zamierzał jednak odpuszczać. Chociaż Polak wypracował sobie piłkę na cztery "oczka" przewagi, ostatecznie zawodnik rozstawiony z "3" doczekał się premierowego breaka na własne konto. Potem szybko przypilnował serwisu i złapał kontakt z Majchrzakiem. Gorąco zrobiło się w momencie, gdy nasz reprezentant podawał po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Pierwsze trzy akcje powędrowały do Djokovicia, dzięki temu 38-latek miał trzy break pointy z rzędu na 5:5. Mimo takiej sytuacji, Kamil wydostał się z opresji. Po drugim setbolu Polak zapisał na swoją korzyść wynik 6:4.

Drugą część pojedynku ponownie otwierał Novak. Tym razem Serb podkręcił tempo od samego początku i nie pozwolił sobie na taki powolny start, jak w poprzedniej partii. Najpierw utrzymał serwis, a potem przełamał naszego reprezentanta. W trzecim gemie pojawił się cień nadziei dla 30-latka na odrobienie straty breaka. Było 40-15 dla Polaka, ale ostatecznie Djokovic powiększył przewagę do trzech "oczek". Majchrzak został zepchnięty do defensywy - do tego stopnia, że w trakcie szóstego rozdania musiał się bronić przed przegraniem partii do zera.

Nole miał setbola na 6:0, jednak Kamil finalnie oddalił zagrożenie. Nasz tenisista walczył do końca i mimo arcytrudnej sytuacji wciąż wierzył w zniwelowanie chociaż jednego breaka. Posiadał ku temu jedną okazję, ale nie udało się jej wykorzystać. Ostatecznie rozstawiony z "3" zawodnik zdołał zakończyć tę odsłonę podczas siódmego gema. Potrzebował ku temu łącznie pięciu setboli. Rezultat 6:1 dla Djokovicia oznaczał, że panowie rozegrają dodatkową partię.

Trzecią fazę rywalizacji inaugurował Majchrzak. Rywal od razu próbował wywrzeć presję na naszym tenisiście. Początkowo Kamil dzielnie pilnował swoich podań, a w czwartym gemie miał nawet wynik 30-30 na returnie. Polak nie trafił jednak kluczowego bekhendu w kort. Tuż przed zmianą stron doszło do przełamania na korzyść Serba. 30-latek dzielnie się bronił, oddalił dwa break pointy. Przy trzecim Djokovic dopiął już swego i po raz pierwszy znalazł się na prowadzeniu w tej partii.

Novak wyglądał na bardzo zmotywowanego. Chciał jak najszybciej skończyć tę batalię. W siódmym gemie obserwowaliśmy bardzo długą walkę przy serwisie Majchrzaka. Polak miał w sumie cztery okazje na trzecie "oczko", ale brakło "kropki nad i". Nole przełamał i przy stanie 5:2 podawał po zwycięstwo. Ostatecznie 38-latek triumfował 4:6, 6:1, 6:2 i zameldował się w trzeciej rundzie ATP Masters 1000 w Indian Wells, gdzie zmierzy się z Aleksandarem Kovaceviciem.

Dokładny zapis relacji z meczu Kamil Majchrzak - Novak Djokovic jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

