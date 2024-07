6:4 dla Polki w finale z pogromczynią Świątek, kibice oniemieli. Rekordowy awans już faktem

Gina Feistel w poprzednim tygodniu wygrała pięć spotkań w Szwajcarii, w tym zaś - do dziś - już sześć w Hadze. Tu musiała grać w eliminacjach, to za sprawą swojego niskiego rankingu, który... i tak jest znacznie wyższy niż jeszcze w kwietniu. Wtedy była w siódmej setce tenisistek świata, gdy zaczynał się Wimbledon - a to wciąż, do poniedziałku, obowiązujący ranking, już 488. Dla porównania - Rus to 56. zawodniczka rankingu WTA, chętnie jeździ na turnieje Wielkiego Szlema, bo też tam i dobrze płacą. A ona raczej woli utrzymywać ranking poprzez występy w mniejszych turniejach.

