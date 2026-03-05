!criticalCSS &&

6:4, 6:3, Sabalenka dostała wiadomość w Indian Wells. Niespodzianka stała się faktem

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka, podobnie jak inne rozstawione zawodniczki, zmagania w Indian Wells rozpocznie od drugiej rundy. Białorusinka mogła więc spokojnie oczekiwać na kluczową wiadomość ws. najbliższego występu, czyli na nazwisko swojej rywalki. I to właśnie w tej kwestii doszło do niemałej niespodzianki, wyżej notowana zawodniczka ugrała tylko siedem gemów i pożegnała się z marzeniami o dobrym wyniku.

article cover
Aryna Sabalenka w Indian Wells zagra z Himeno SakatsumeIZHAR KHAN/ROB PRANGE/DPPIAFP

Aryna Sabalenka sezon rozpoczęła od wygrania turnieju WTA 500 w Brisbane, później dotarła do finału wielkoszlemowego Australian Open, ale w nim musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Białorusinka po zmaganiach w Melbourne postanowiła odpuścić starty na Bliskim Wschodzie, nie oglądaliśmy jej w Dosze i Dubaju. Wystartuje za to w BNP Paribas Open, czyli turnieju WTA 1000 w Indian Wells, w przededniu którego zresztą zaręczyła się ze swoim partnerem.

Tenisistka z Mińska, podobnie jak pozostałe 31 najwyżej notowanych zawodniczek, turniej w Kalifornii rozpocznie dopiero od drugiej rundy. Białorusinka musiała więc poczekać na wyłonienie pierwszej rywalki, tę poznaliśmy po meczu Himeno Sakatsume z Alycią Parks, który rozegrano w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

WTA Indian Wells. Aryna Sabalenka poznała rywalkę w drugiej rundzie

Sakatsume do Indian Wells przyjechała po nieudanym występie w Austin, gdzie przepadła na etapie kwalifikacji. W Kalifornii również najpierw musiała przedzierać się przez eliminacje, ale tym razem z sukcesem, poradziła sobie z wyżej notowanymi Simoną Walter i Nikolą Bartunkovą. To był prognostyk, że 24-letniej Japonki nie należy lekceważyć.

Zobacz również:

Sorana Cirstea w pierwszej rundzie Indian Wells trafiła na Tatjanę Marię
Tenis

Demolka w meczu ze Świątek, później takiego wyniku już nie było. Teraz thriller w Indian Wells

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Tenisistka z Azji w pierwszej rundzie trafiła na Alycię Parks - starszą o rok i notowaną o 40 miejsc wyżej w rankingu Amerykankę, która do Indian Wells przystąpiła dzięki otrzymaniu dzikiej karty. Parks wcześniej również oglądaliśmy w Austin, tam odpadła w pierwszej rundzie, wcześniej z kolei nie przebrnęła kwalifikacji w Dubaju.

    W starciu Sakatsume z Parks początkowo gra toczyła się gem za gem, przy stanie 5:4 dla Japonki i serwisie Amerykanki wydawało się, że wyżej notowana zawodniczka (96. w rankingu WTA) doprowadzi do wyrównania. Rywalka zaczęła jednak na nią naciskać, pierwszego break pointa nie wykorzystała, ale drugiego już zamieniła na punkt dający jej zwycięstwo w secie (6:4).

    Przyjaciółka Sabalenki pokonana, triumf Kazaszki. Gwiazda WTA odpada

    Druga odsłona meczu szybko zaczęła układać się po myśli 136. zawodniczki światowego zestawienia, ta wprawdzie w trzecim gemie musiała bronić break pointów, ale zdołała odeprzeć ataki Parks, prowadziła już 3:0. Amerykankę stać było tylko na pojedyncze zrywy, ponownie nie wykorzystała okazji przy własnym serwisie. Przy stanie 4:3 dla Japonki i serwisie Amerykanki, ta ponownie dała się przełamać.

    Losów seta już nie odmieniła, Sakatsume po 99 minutach wygrała 2:0 (6:4, 6:3), sprawiając tym samym niemałą niespodziankę. Teraz kwalifikantka może już przygotowywać się do starcia z Sabalenką, w którym każdy inny wynik niż zwycięstwo Białorusinki w dwóch setach będzie ogromną sensacją.

    Indian Wells (K)
    1/64 finału
    05.03.2026
    00:20
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Amanda Anisimova i Aryna Sabalenka rozegrały sparing przed WTA 1000 w Indian Wells
    Tenis

    Zacięty bój Sabalenki z Anisimovą w Indian Wells. Amanda górą na Stadium 2

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Alycia Parks
    Alycia ParksDavid GrayAFP
    Alycia Parks
    Alycia ParksLILLIAN SUWANRUMPHA AFP
    Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
    Aryna SabalenkaAFP
    Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygraliPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja