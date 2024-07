6:4, 4:0 i nagły zwrot akcji w meczu Fręch. Przedwczesny koniec spotkania przez kontuzję

Początek dnia na korcie centralnym w Pradze stał pod znakiem dwóch spotkań z udziałem naszych reprezentantek. Magda Linette i Magdalena Fręch walczyły o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w stolicy Czech. Najpierw na obiekcie pojawiła się poznanianka, która rywalizowała z Rebeką Masarovą. Mimo problemów w końcówce meczu, udało się zamknąć pojedynek w dwóch setach . Pojawiła się zatem doskonała okazja, byśmy mieli dwie zawodniczki w najlepszej "8" zmagań.

Magdalena Fręch w ćwierćfinale WTA 250 w Pradze. Niespodziewany zwrot w drugim secie

Reprezentantka gospodarzy odważnie rozpoczęła spotkanie przeciwko naszej tenisistce. Prezentowała bezkompromisowy styl gry, szukała inicjatywy. Momentami było to obarczone sporą liczbą błędów, ale mimo to jej styl mógł się podobać. Fręch starała się szukać uderzeń z kontry, grając siłą przeciwniczki. W pierwszej fazie seta nie brakowało break pointów z obu stron, ale premierowe przełamanie nadeszło dopiero w siódmym gemie . Wtedy Magdalena dostała swoją okazję i wykorzystała już pierwszą z nich.

Końcówka premierowej partii odcisnęła swoje piętno na starcie kolejnego. Czeszka wyraźnie zgasła, a Fręch - wręcz przeciwnie. Konsekwentnie punktowała i wyszła na prowadzenie 4:0, tracąc zaledwie trzy punkty w 19 wymianach. Wydawało się, że nasza tenisistka ma już wszystko pod kontrolą, ale 20-latka zerwała się do walki. Wygrała trzy gemy z rzędu, pachniało odrobieniem strat. I rzeczywiście - Salkova dopięła swego. Gdy Magdalena serwowała po zwycięstwo, Dominice udało się wrócić do gry i wyrównać na 5:5. Ostatecznie o losach drugiej partii decydował tie-break. Czeszka prowadziła w nim 3-0, a potem 5-2. Fręch próbowała odrabiać stratę, ale w kluczowych momentach grała zbyt pasywnie. To zaowocowało zwycięstwem rywalki 7:6(4) i o wszystkim miał rozstrzygnąć trzeci set.