6:4, 3:0 i nagły zwrot akcji. Szalony bój wielkiego "koszmaru" Świątek

Niewiele jest takich tenisistek, które mają pozytywny bilans bezpośrednich starć z Igą Świątek. Tę grupę śmiało możemy określić mianem "elitarnej". Należą do niej między innymi Jelena Rybakina, czy Jelena Ostapenko. Szczególnie starcia z Łotyszką Polka wspomina właściwie przez same złe momenty. Iga Świątek z Ostapenko w swojej karierze mierzyła się już cztery razy i zawsze schodziła z kortu pokonana. Szczególnie bolesna z pewnością jest porażka z ubiegłorocznego US Open.

W pierwszym meczu tej imprezy Ostapenko pokonała bez większych kłopotów Anastazję Potapową, która w rankingu WTA plasuje się na 43. miejscu. W kolejnym spotkaniu na Łotyszkę czekała Hiszpanka Sara Torribes Tormo, która w rankingu notowana jest cztery pozycje niżej od Potapowej. Znów to Łotyszka była wyraźną faworytką. Pierwszy set tej rywalizacji przebiegał pod znakiem powrotów i przełamań, których łącznie oglądaliśmy aż siedem. O jedno więcej udało się zdobyć jednak Ostapenko i to ona wygrała tę partię 6:4.

W drugiego seta weszła znakomicie. Po kilkunastu minutach bowiem Łotyszka prowadziła już 3:0 z przełamaniem i wydawało się, że droga do wygranej jest bardzo krótka. Nic bardziej mylnego, Hiszpanki lekceważyć nie można i Ostapenko bardzo dobrze się o tym przekonała. Od stanu 0:3 przeszliśmy bowiem do 4:3 i to Sorribes Tormo była bliżej wygranej drugiej partii, prowadząc z przełamaniem. Ostatecznie tak się stało, choć znów straciła swoje podanie i przewagę kolejny raz odzyskała dopiero przy stanie 5:5, gdy jednak Ostapenko przełamała, to seta już nie oddała.