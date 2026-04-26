6:4, 2:0 i zwrot w meczu Coco Gauff. Amerykankę dopadło to, co Igę Świątek
O godz. 11:00 rozpoczęły się niedzielne zmagania podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. W pierwszym meczu dnia na obiekcie Manolo Santana Stadium zobaczyliśmy w akcji Coco Gauff. Amerykanka zmierzyła się z rozstawioną z "25" Soraną Cirsteą. W pewnym momencie Rumunka prowadziła już 6:4, 2:0. Na dodatek tenisistce z USA dokuczały te same problemy, co Idze Świątek. W połowie drugiego seta na korcie pojawili się fizjo i lekarz. Oto jak zakończyła się cała sytuacja.
W notowaniu rankingu, które ukazało się 20 kwietnia, Coco Gauff posiadała 6 pkt przewagi nad czwartą Igą Świątek. Podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie czekała nas kolejna odsłona rywalizacji o to, która zawodniczka będzie na podium kobiecego zestawienia po zmaganiach w stolicy Hiszpanii. Dla naszej reprezentantki rozgrywki już dobiegły końca. Wczoraj Polka skreczowała w meczu trzeciej rundy z Ann Li. To sprawiało, że Amerykanka ma otwartą drogę do utrzymania swojej lokaty. Potrzebowała co najmniej finału, by zapewnić sobie trzecią pozycję, bez patrzenia się na wynik Jessiki Peguli.
W zeszłym roku Gauff dotarła do decydującego starcia w Madrycie, pokonując po drodze Świątek. Tegoroczną drogę zainaugurowała od pewnego zwycięstwa z Leolią Jeanjean 6:3, 6:0. Dziś poprzeczka powędrowała jednak znacznie wyżej. Po drugiej stronie siatki zameldowała się rozstawiona z "25" Sorana Cirstea. Dotychczasowe potyczki Amerykanki z Rumunką dostarczały trzysetowe pojedynki. 36-latka pragnęła rewanżu za porażkę sprzed miesiąca, gdy uległa Coco w Miami. Zapowiadało się ekscytujące otwarcie dnia na Manolo Santana Stadium.
Sorana Cirstea kontra Coco Gauff w trzeciej rundzie
Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. W pierwszych minutach obie tenisistki przypilnowały swoich podań. Do premierowego przełamania doszło w trzecim gemie. Wówczas Coco wypuściła prowadzenie 40-15 i nastał festiwal breaków. Przerwała go dopiero Cirstea, utrzymując serwis w trakcie szóstego rozdania. Podczas kolejnego Sorana posiadała w sumie trzy piłki na 5:2. Ostatecznie tenisistka z USA złapała jednak kontakt z Rumunką. W trakcie przerwy 36-latka po raz drugi w tym meczu zamieniła kilka zdań z sędzią Kaderem Nounim. Nie podobał jej się fakt, jak zachowywał się boks Amerykanki. Narzekała na ich okrzyki.
Po powrocie do gry Gauff zniwelowała straty i gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. W dziewiątym gemie Coco wypuściła z rąk wynik 30-15. To, co mistrzyni Roland Garros 2025 odrobiła chwilę wcześniej, znów uciekło turniejowej "3". Cirstea serwowała po wygranie partii. Nie miała większych problemów z wykonaniem tego zadania. Przegrała tylko jeden punkt. Ostatecznie triumfowała 6:4 w premierowej odsłonie.
Rumunka poszła za ciosem na starcie drugiej części pojedynku. Przełamała podanie Gauff, potem wyszła na 2:0. W następnych minutach Coco znalazła skuteczną odpowiedź i zrobiło się 2:2. Amerykanka ponownie miała problem z tym, by wyjść na prowadzenie. Popełniła kilka podwójnych błędów serwisowych, jeden z nich na zakończenie rozdania. Po zmianie stron zobaczyliśmy kolejne przełamanie, przez co sytuacja znów się wyrównała.
Festiwal breaków trwał. Pod koniec ósmego gema zobaczyliśmy problemy zdrowotne po stronie tenisistki z USA. Okazało się, że 22-latce doskwiera ten sam problem, z którego powodu skreczowała Iga Świątek. U Gauff zobaczyliśmy jednak większe objawy na korcie, bowiem Coco wydaliła treści pokarmowe do kosza za stołkiem sędziowskim. Po zakończeniu rozdania, przy stanie 4:4, na kort zostali wezwani fizjo oraz lekarz WTA.
Zawodniczce ze Stanów Zjednoczonych udzielono pomocy, po czym mistrzyni Roland Garros 2025 zdecydowała się na powrót do rywalizacji. Dość pewnie utrzymała swój serwis i po raz pierwszy w tym secie znalazła się na prowadzeniu. Presja przeszła na stronę Cirstei, która musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w partii. Sorana nie straciła ani jednego punktu. Końcówka seta należała jednak do Gauff. Waleczna Amerykanka zdołała zakończyć drugą odsłonę jeszcze przed ew. tie-breakiem. Wynikiem 7:5 zagwarantowała decydującą fazę spotkania.
Z każdą minutą Coco prezentowała się coraz lepiej. Stan zdrowia u 22-latki ulegał poprawie po zażyciu medykamentów. Rumunce coraz trudniej było nawiązać rywalizację z tenisistką z USA. W drugim gemie trzeciej partii jakimś cudem zdołała się jeszcze wyratować, broniąc w sumie sześciu break pointów. W dalszym fragmencie punktowała już jednak wyłącznie Gauff. Ostatecznie doszło do pogromu w trzecim secie. Turniejowa "3" przezwyciężyła swoje słabości. Zgarnęła pięć "oczek" z rzędu i pokonała rywalkę 4:6, 7:5, 6:1. Zobaczymy, co z jej dalszym udziałem w rozgrywkach. W czwartej rundzie czeka Linda Noskova.
