6:4, 2:0 i zwrot w meczu Coco Gauff. Amerykankę dopadło to, co Igę Świątek

W notowaniu rankingu, które ukazało się 20 kwietnia, Coco Gauff posiadała 6 pkt przewagi nad czwartą Igą Świątek. Podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie czekała nas kolejna odsłona rywalizacji o to, która zawodniczka będzie na podium kobiecego zestawienia po zmaganiach w stolicy Hiszpanii. Dla naszej reprezentantki rozgrywki już dobiegły końca. Wczoraj Polka skreczowała w meczu trzeciej rundy z Ann Li. To sprawiało, że Amerykanka ma otwartą drogę do utrzymania swojej lokaty. Potrzebowała co najmniej finału, by zapewnić sobie trzecią pozycję, bez patrzenia się na wynik Jessiki Peguli.

W zeszłym roku Gauff dotarła do decydującego starcia w Madrycie, pokonując po drodze Świątek. Tegoroczną drogę zainaugurowała od pewnego zwycięstwa z Leolią Jeanjean 6:3, 6:0. Dziś poprzeczka powędrowała jednak znacznie wyżej. Po drugiej stronie siatki zameldowała się rozstawiona z "25" Sorana Cirstea. Dotychczasowe potyczki Amerykanki z Rumunką dostarczały trzysetowe pojedynki. 36-latka pragnęła rewanżu za porażkę sprzed miesiąca, gdy uległa Coco w Miami. Zapowiadało się ekscytujące otwarcie dnia na Manolo Santana Stadium.

Sorana Cirstea kontra Coco Gauff w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. W pierwszych minutach obie tenisistki przypilnowały swoich podań. Do premierowego przełamania doszło w trzecim gemie. Wówczas Coco wypuściła prowadzenie 40-15 i nastał festiwal breaków. Przerwała go dopiero Cirstea, utrzymując serwis w trakcie szóstego rozdania. Podczas kolejnego Sorana posiadała w sumie trzy piłki na 5:2. Ostatecznie tenisistka z USA złapała jednak kontakt z Rumunką. W trakcie przerwy 36-latka po raz drugi w tym meczu zamieniła kilka zdań z sędzią Kaderem Nounim. Nie podobał jej się fakt, jak zachowywał się boks Amerykanki. Narzekała na ich okrzyki.

Po powrocie do gry Gauff zniwelowała straty i gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. W dziewiątym gemie Coco wypuściła z rąk wynik 30-15. To, co mistrzyni Roland Garros 2025 odrobiła chwilę wcześniej, znów uciekło turniejowej "3". Cirstea serwowała po wygranie partii. Nie miała większych problemów z wykonaniem tego zadania. Przegrała tylko jeden punkt. Ostatecznie triumfowała 6:4 w premierowej odsłonie.

Rumunka poszła za ciosem na starcie drugiej części pojedynku. Przełamała podanie Gauff, potem wyszła na 2:0. W następnych minutach Coco znalazła skuteczną odpowiedź i zrobiło się 2:2. Amerykanka ponownie miała problem z tym, by wyjść na prowadzenie. Popełniła kilka podwójnych błędów serwisowych, jeden z nich na zakończenie rozdania. Po zmianie stron zobaczyliśmy kolejne przełamanie, przez co sytuacja znów się wyrównała.

Festiwal breaków trwał. Pod koniec ósmego gema zobaczyliśmy problemy zdrowotne po stronie tenisistki z USA. Okazało się, że 22-latce doskwiera ten sam problem, z którego powodu skreczowała Iga Świątek. U Gauff zobaczyliśmy jednak większe objawy na korcie, bowiem Coco wydaliła treści pokarmowe do kosza za stołkiem sędziowskim. Po zakończeniu rozdania, przy stanie 4:4, na kort zostali wezwani fizjo oraz lekarz WTA.

Rozwiń

Zawodniczce ze Stanów Zjednoczonych udzielono pomocy, po czym mistrzyni Roland Garros 2025 zdecydowała się na powrót do rywalizacji. Dość pewnie utrzymała swój serwis i po raz pierwszy w tym secie znalazła się na prowadzeniu. Presja przeszła na stronę Cirstei, która musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w partii. Sorana nie straciła ani jednego punktu. Końcówka seta należała jednak do Gauff. Waleczna Amerykanka zdołała zakończyć drugą odsłonę jeszcze przed ew. tie-breakiem. Wynikiem 7:5 zagwarantowała decydującą fazę spotkania.

Z każdą minutą Coco prezentowała się coraz lepiej. Stan zdrowia u 22-latki ulegał poprawie po zażyciu medykamentów. Rumunce coraz trudniej było nawiązać rywalizację z tenisistką z USA. W drugim gemie trzeciej partii jakimś cudem zdołała się jeszcze wyratować, broniąc w sumie sześciu break pointów. W dalszym fragmencie punktowała już jednak wyłącznie Gauff. Ostatecznie doszło do pogromu w trzecim secie. Turniejowa "3" przezwyciężyła swoje słabości. Zgarnęła pięć "oczek" z rzędu i pokonała rywalkę 4:6, 7:5, 6:1. Zobaczymy, co z jej dalszym udziałem w rozgrywkach. W czwartej rundzie czeka Linda Noskova.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Sorana Cirstea Martin Keep AFP

Iga Świątek PSNEWZ/SIPA East News

