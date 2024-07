6:3 dla Rybakiny i zmiana sytuacji na korcie. Sensacja, faworytka żegna się z Wimbledonem

Zakończył się drugi półfinał kobiecego Wimbledonu. Znamy rywalkę Jasmine Paolini

Od tego momentu gra Kazaszki zaczęła nieco falować, a Barbora próbowała pobudzać się do walki. Czeszka wykorzystywała chwile słabości 25-latki przy własnym podaniu, ale kłopot polegał na tym, że później Krejcikova nie potrafiła utrzymać swojego serwisu. Przy stanie 5:2 Rybakina dostała pierwsze setbole. Przy drugiej okazji popełniła błąd, którego wydawało się, że nie może zrobić . W komfortowej sytuacji posłała piłkę w siatkę i szanse uciekły. W kolejnym gemie zdołała jednak już zamknąć partię wynikiem 6:3.

Podobnie jak w pierwszym secie, także na starcie następnego nie brakowało break pointów dla Rybakiny, ale różnica polegała na tym, że tym razem Krejcikova potrafiła przypilnować wyniku. I w szóstym gemie zostało to nagrodzone szansami na prowadzenie 4:2. Wykorzystała już pierwszą z nich, a chwilę później zrobiły się już trzy gemy różnicy między Czeszką i Kazaszką. W momencie, gdy Barbora serwowała po decydującą partię, dostaliśmy niespodziewane emocje. Tenisistka z Brna miała 40-0, a mimo to doszło do równowagi. Zamknęła seta dopiero za szóstą okazją. 6:3 i o wszystkim rozstrzygała trzecia partia.