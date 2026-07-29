6:3, 6:2 z Chwalińską. Andriejewa była gotowa. Tak potraktowała Polkę

Od finału Rolanda Garrosa minęły już niemal dwa miesiące. Jego temat wraca jednak w kolejnych wywiadach Mirry Andriejewej. I nic w tym dziwnego, wszak to największy dotąd w karierze sukces 19-letniej zawodniczki, dzięki któremu włożyła do swojej gabloty pierwszy wielkoszlemowy skalp.

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Do wspomnień z Paryża Rosjanka wróciła także przy okazji ostatniej rozmowy z Andym Roddickiem na jego kanale.

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Mirra Andriejewa to jedna z tych zawodniczek, które w trakcie rywalizacji poza swoimi meczami nie odcinają się od tenisa. Nastolatka ogląda wiele spotkań swoich rywalek, a także i męskiego tenisa. Doskonale wiedziała więc, co działo się w kolejnych rundach Rolanda Garrosa.

- Widziałam, co stało się z Sabalenką, Świątek czy także Rybakiną. Widziałam, że wiele wysoko rozstawionych zawodniczek wypadło z drabinki. Gdy Aryna odpadła, powiedziałam sobie: "To interesujące". Potem zaczęłam być nieco bardziej nerwowa. Poczułam, że mam na sobie więcej presji - przyznała Rosjanka w rozmowie ze słynnym Amerykaninem.

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Jej uwadze nie umknęła także wysoka forma Mai Chwalińskiej, którą odnotowała błyskawicznie, bo już po jej premierowym zwycięstwie w głównej drabince.

- Widziałam, jak gra na przestrzeni całego turnieju. Właściwie śledziłam jej poczynania, bo w pierwszej rundzie pokonała Qinwen Zheng, byłą zawodniczkę z TOP 10 światowego rankingu. Miała kilka świetnych wyników już na starcie turnieju. Więc wiedziałam już, że gra dobrze, a wcześniej przebrnęła przez kwalifikacje. Oglądałam też parę jej spotkań - wyznała Mirra Andriejewa.

Zdradziła przy tym, że przygotowania do finałowego boju z Polką obejmowały między innymi specjalne podejście mentalne. Jako - w teorii - zdecydowana faworytka mierzyła się bowiem z wielką presją. Dlatego robiła wszystko, by potraktować Maję Chwalińską jako jak najbardziej wymagającą przeciwniczkę.

- Zgodziłabym się z tym, że pod względem mentalnym byłoby mi nieco łatwiej grać z kimś wysoko rozstawionym, by po prostu mieć mniejsze oczekiwania. Ale jednocześnie mówiłam sobie, że to także nie jest łatwa rywalka, bo rozegrała już sporo meczów. To także pomogło mi, by nie myśleć zbyt dużo i nie nakładać na siebie dodatkowej presji - przyznała utalentowana nastolatka.

Ostatecznie Mirra Andriejewa pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2. Lecz trudno nie zgodzić się z tezą, że obie opuściły stolicę Francji w glorii chwały i ogromnej sławie.

Maja Chwalińska Anita Walczewska East News

Mirra Andriejewa TIZIANA FABI AFP





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