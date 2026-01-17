6:2 z Linette, ale co się stało w finale. 98 minut walki o tytuł

WTA 250 w Hobart to był dla wielu zawodniczek ostatni sprawdzian przed Australian Open. Udział w nim wzięły m.in. Magdalena Fręch i Magda Linette.

Łodzianka po zwycięstwie na inaugurację wycofała się z powodów zdrowotnych. Natomiast Poznanianka zaprezentowała się w Tasmanii bardzo dobrze. Pokonała ona Oksanę Sielechmietjewą i Wang Xin, a w ćwierćfinale skrzyżowała rakiety z Ivą Jović.

Polsko - amerykańskie starcie miało kilka zwrotów akcji. Jović wygrała pierwszą partię 6:3, ale w drugiej lepsza była Polka, która triumfowała w tie-breaku. O wszystkim decydował trzeci set, w którym dominowała 18-latka z Kalifornii (6:2).

Elisabetta Cocciaretto z tytułem w Hobart

Jović w półfinale pokonała Taylah Preston, a w nocy z piątku na sobotę zmierzyła się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto. Amerykanka była faworytką, ale nie podała w tej roli.

Rozstawiona z "3" Amerykanka miała problemy przy własnym serwisie. To skrzętnie wykorzystała Cocciaretto, która wygrała spotkanie w dwóch setach (6:4, 6:4). To drugi w karierze tytuł dla Włoszki. Poprzedni wywalczyła w 2023 roku w Lozannie.

Jović i Cocciaretto z Hobart przenoszą się do Melbourne. Amerykanka zmierzy się z rodaczką Katie Volynets. Z kolei Włoszkę czeka starcie z Austriaczką Julią Grabher.

