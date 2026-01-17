Partner merytoryczny: Eleven Sports

6:2 z Linette, ale co się stało w finale. 98 minut walki o tytuł

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Magda Linette bardzo dobrze zaprezentowała się w turnieju WTA 250 w Hobart. Polka dotarła aż do ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość Ivy Jović. Amerykanka awansowała do finału, w którym zmierzyła się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto. Spotkanie o tytuł trwało 98 minut.

Zaciskająca pięść tenisistka w fioletowym stroju sportowym i białej czapce wyraża intensywne emocje i determinację na tle rozmytego czarnego tła.
Iva Jović to wielka nadzieja amerykańskiego tenisaSteve BellGetty Images

WTA 250 w Hobart to był dla wielu zawodniczek ostatni sprawdzian przed Australian Open. Udział w nim wzięły m.in. Magdalena Fręch i Magda Linette.

Łodzianka po zwycięstwie na inaugurację wycofała się z powodów zdrowotnych. Natomiast Poznanianka zaprezentowała się w Tasmanii bardzo dobrze. Pokonała ona Oksanę Sielechmietjewą i Wang Xin, a w ćwierćfinale skrzyżowała rakiety z Ivą Jović.

Polsko - amerykańskie starcie miało kilka zwrotów akcji. Jović wygrała pierwszą partię 6:3, ale w drugiej lepsza była Polka, która triumfowała w tie-breaku. O wszystkim decydował trzeci set, w którym dominowała 18-latka z Kalifornii (6:2).

    Elisabetta Cocciaretto z tytułem w Hobart

    Jović w półfinale pokonała Taylah Preston, a w nocy z piątku na sobotę zmierzyła się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto. Amerykanka była faworytką, ale nie podała w tej roli.

    Rozstawiona z "3" Amerykanka miała problemy przy własnym serwisie. To skrzętnie wykorzystała Cocciaretto, która wygrała spotkanie w dwóch setach (6:4, 6:4). To drugi w karierze tytuł dla Włoszki. Poprzedni wywalczyła w 2023 roku w Lozannie.

    Jović i Cocciaretto z Hobart przenoszą się do Melbourne. Amerykanka zmierzy się z rodaczką Katie Volynets. Z kolei Włoszkę czeka starcie z Austriaczką Julią Grabher.

    Hobart (K)
    Finał
    17.01.2026
    03:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

