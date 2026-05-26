6:2 na koniec ze Świątek, w Paryżu już tak łatwo nie było. Męczarnie faworytki

Elina Switolina, była trzecia zawodniczka rankingu WTA, ma za sobą bardzo udane miesiące. W styczniu wygrała turniej WTA 250 w Auckland i po raz pierwszy w karierze dotarła do półfinału Australian Open, później zagrała w finale w Dubaju. Po kolejny tytuł sięgnęła w Rzymie, w decydującym meczu pokonała Coco Gauff.

Wcześniej na jej drodze stanęła Iga Świątek, która podniosła się po przegranym pierwszym secie i w drugiej partii to ona była górą. Ostatnie zdanie należało jednak do tenisistki z Odessy, przypieczętowała awans triumfem 6:2. W identycznym stylu postawiła "kropkę nad i" w finałowym starciu z Gauff, również wygrała 6:2.

Na inaugurację Roland Garros już tak łatwo nie było, rozstawiona z "7" tenisistka trafiła bowiem na Annę Bondar. A o tym, że Węgierka jej "nie leży", przekonaliśmy się już podczas wcześniejszych starć - od ubiegłorocznego wielkoszlemowego turnieju w Paryżu aż do tegorocznej edycji tenisistki mierzyły się aż pięciokrotnie.

Elina Switolina wzięła rewanż na Roland Garros. Ale musiała się namęczyć

W 2025 roku w Paryżu górą była Switolina, która następnie pokonała Bondar też w pierwszej rundzie Wimbledonu. Niżej notowana tenisistka triumfowała za to w US Open oraz w tegorocznym "tysięczniku" w Madrycie. W poniedziałek 25 maja Ukrainka stanęła więc przed szansą, by zrewanżować się za te dwie ostatnie porażki. I dopięła swego, bo wygrała 2:1, ale awans przypieczętowała dopiero po super tie-breaku. Później na konferencji prasowej przyznała, że spodziewała się takiego scenariusza.

"To był zdecydowanie ciężki mecz. Nie spodziewałam się innego meczu. Stoczyłam kilka ważnych walk z Anną, oczywiście odniosłam dwie porażki. Ale dzisiaj dla mnie najważniejsze było trzymanie się planu gry, dawanie z siebie wszystkiego. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa, że mecz zakończył się moim zwycięstwem" - przyznała.

Ukrainkę zapytano także o to, co takiego w grze Bondar sprawia jej problemy i powoduje, że mecze z nią są szczególnie ciężkie.

Ona po prostu gra przeciwko mnie naprawdę dobrze. Myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę same mecze, to ona po prostu świetnie serwuje, uderza wzdłuż linii, trafia po liniach i po prostu gra świetny tenis. Więc tak, czasami tak się dzieje. Myślę, że kiedy ludzie nie mają nic do stracenia, idą na całość

Switolina została poproszona także o to, by porównała poniedziałkowy mecz z Bondar do innych meczów pierwszej rundy wielkoszlemowych turniejów, jakie rozegrała w karierze. Ta wprost dała do zrozumienia, że starcie z Węgierką w tegorocznej edycji było dla niej męczarnią.

"To zdecydowanie pierwsza trójka (najcięższych meczów - przyp. red.). Nie pamiętam aż tak trudnych, nie tylko dlatego, że już z nią w przeszłości przegrywałam, ale też dlatego, że było naprawdę gorąco. Po prostu trudne warunki, trudna przeciwniczka. Musiałam naprawdę przenieść tę pewność siebie z Rzymu, żeby podnieść poziom i walczyć dalej" - przyznała, zwracając uwagę na wysokie temperatury panujące w Paryżu.

Teraz Switolinę czeka mecz drugiej rundy z kwalifikantką Kaitlin Quevedo, z którą zmierzy się po raz pierwszy w karierze.

