6:2, 5:3 i piłka meczowa. Nerwy polskiej "jedynki", emocje do samego końca

33-letnia tenisistka, niegdyś 29. rakieta świata, po raz szósty z rzędu musi przedzierać się przez kwalifikacje, ale to również efekt jej ambitnych planów. Nie decyduje się bowiem na małe imprezy rangi ITF W15 czy W25, ale większe turnieje. A że zaliczyła niedawno spadek do szóstej setki światowej listy, o miejsca w głównych drabinkach jest dość trudno.

Urszula Radwańska "jedynką" w kwalifikacjach. Ambitny plan młodszej z sióstr

Blisko tego Polka była właśnie w Słowenii, choć tamtejsze zawody na twardych kortach w hali mają całkiem niezły budżet i rangę. Triumfatorka dostanie aż 50 punktów do klasyfikacji, w przypadku Radwańskiej taki sukces pozwoliłby awansować aż o około sto miejsc. I pewnie ułatwił życie w przyszłości.

Dla Urszuli Radwańskiej był to już 21. mecz w tym roku, Polka ma całkiem niezły bilans: 15 zwycięstw i 6 porażek. Dwukrotnie grała w ćwierćfinałach turniejów ITF, na zwycięstwo w tego typu zawodach czeka od 2021 roku. Dziś po przegranym pierwszym gemie zdołała wygrać kolejnych dziewięć punktów, przełamała rywalkę, co pozwoliło jej kontrolować spotkanie. Stagno nie zdołała odrobić już tej straty, mało tego - przy stanie 2:4 została przełamana po raz kolejny. W efekcie po 35 minutach Polka cieszyła się z wygranej 6:2.

Mecz dwóch kwalifikantek, Polka będzie faworytką. Niemka niedawno przegrała z Mają Chwalińską

I im bardziej zbliżała się ku końcowi druga partia, tym większy powinien być jej spokój w kwestii awansu do wygrania kwalifikacji. Znów przełamała Włoszkę na 3:2, a nawet gdy straciła tę zaliczkę, to zaraz poprawiła na 4:3. A później na 5:3, potrzebowała jeszcze tylko jednego gema. Ten numer dziewięć w drugim secie był jednak bardzo dramatyczny, Polka przegrywała już 0:40, a jednak zdołała wygrać cztery kolejne akcje. I to ona uzyskała piłkę meczową.