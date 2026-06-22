6:1 zamknęło mecz Fręch z Osaką. Teatr jednej aktorki w Bad Homburg

Magdalena Fręch z opóźnieniem weszła w tegoroczny sezon na kortach trawiastych. W normalnych okolicznościach Polka rywalizowałaby już od pierwszego tygodnia. Tymczasem z powodu kontuzji, której doznała w trakcie Roland Garros, wkroczyła do akcji dopiero od turnieju WTA 500 w Berlinie. Nasza reprezentantka przegrała w decydującej rundzie eliminacji z Shuai Zhang, ale mimo to dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. W premierowej fazie uległa zawodniczce gospodarzy - Evie Lys.

Następnie tenisistka urodzona w Łodzi udała się do Bad Homburg, na imprezę tej samej rangi. Tutaj, po kilku wycofaniach, od razu uniknęła gry w eliminacjach. Piątkowe losowanie przyniosło jej jednak trudną rywalkę w pierwszej rundzie - trafiła bowiem na rozstawioną z "6" Naomi Osakę. W pierwotnym założeniu rozstrzygnięcie miało nastąpić już wczoraj, ale stało się inaczej. Japonka miała piłkę setową na 6:0, potem nastąpił zwrot akcji. Fręch wygrała cztery gemy z rzędu, po czym spotkanie przerwano z powodu niekorzystnej aury. Dokończenie zaplanowano na dziś, tuż po starciu Clary Tauson z Dianą Sznajder.

WTA Bad Homburg: Osaka i Fręch dokończyły mecz pierwszej rundy

Osaka wystartowała tak, jak podczas niedzielnej rozgrywki. Od razu próbowała wywrzeć presję na naszej reprezentantce. Naomi próbowała przejmować inicjatywę już po returnie. Szybko wypracowała sobie setbola i zdołała go wykorzystać. Po świetnym przyspieszeniu Japonki, Magdalena "wpakowała" piłkę w siatkę i dzięki temu set, zaledwie sześć akcji po wznowieniu rywalizacji, trafił na konto turniejowej "6" rezultatem 6:4.

Czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych nie spuszczała z tonu na starcie drugiej odsłony. Błyskawicznie zrobiło się 3:0 dla Osaki. W trakcie czwartego rozdania Fręch posłała asa przy stanie 30-30, miała piłkę na premierowe "oczko" w drugim secie. Mimo to i tak doszło do przełamania, bowiem później Naomi zgarnęła trzy punkty z rzędu. Tuż przed zmianą stron Polka posiadała break pointa, ale znów kluczowe akcje wpadały na konto turniejowej "6".

Japonka znajdowała się w tym momencie o jeden gem od zwycięstwa. Dopiero wtedy Magdalenie udało się przerwać korzystną passę przeciwniczki. Po sześciu "oczkach" z rzędu dla Osaki, nasza reprezentantka zdołała powiększyć swój dorobek. Na więcej Naomi nie pozwoliła. W trakcie siódmego rozdania rozstawiona zawodniczka wykorzystała atut nowych piłek i zamknęła rywalizację wynikiem 6:4, 6:1. Tym samym Magdalena zakończyła już swój udział w turnieju i może się udać na Wimbledon. Z kolei Japonka czeka już w drugiej rundzie WTA 500 w Bad Homburg na zwyciężczynię meczu Alexandra Eala - Elise Mertens.

Naomi Osaka FILIPPO MONTEFORTE AFP

Magdalena Fręch Patrick HAMILTON AFP

Alexandra Eala Al Bello AFP





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