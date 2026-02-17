Z turnieju WTA 1000 w Dubaju wycofało się aż 15 zawodniczek, a trzy kolejne - Barbora Krejcikova, Sara Bejlek oraz Daria Kasatkina, oddały już w poniedziałek i wtorek swoje spotkania walkowerami. To pokazuje, jak fatalne skutki przynosi "obowiązkowe" granie, zdaniem WTA, wielkich imprez w tak krótkim odstępie. Od zakończenia Australian Open minęło bowiem dopiero 17 dni, a jesteśmy już w trakcie ostatniej, trzeciej imprezy z cyklu "Middle East Swing".

Taki turniej, jak ten w Katarze, jest jednak szansą dla zawodniczek z drugiego szeregu, choćby Magdy Linette. Poznanianka, w momencie zgłoszenia, miała miejsce tylko w eliminacjach, ale po wycofaniach rywalek wskoczyła do głównej drabinki. W niedzielę ograła, choć nie bez problemów, Lulu Sun z Nowej Zelandii. Dziś zaś stanęła przeciwko światowej "12", rozstawiowej w Dosze z "8" Jekaterinie Aleksandrowej.

Jeśli patrzeć na zawodniczkę z czołówki WTA, która najbardziej by Polce swoim style gry odpowiadała, to byłaby to chyba właśnie Aleksandrowa. Linette wygrała z nią cztery z sześciu spotkań, w tym i to ostatnie - w zeszłym roku w Miami. A wtedy pokonała jeszcze m.in. Coco Gauff, zawędrowała do ćwierćfinału. Teraz powtórzenie się takiej historii dałoby 34-latce z Poznania potężny awans w rankingu.

WTA 1000 w Dubaju. Magda Linette kontra Jekaterina Aleksandrowa. Stawką miejsce w trzeciej rundzie

Poznanianka zaczęła to spotkanie wyśmienicie - po ośmiu minutach miała już trzy gemy przewagi, w tym jedno przełamanie. Zakończyła tego ostatniego gema asem, Aleksandrowa do tego momentu wygrała zaledwie dwie akcje.

Magda Linette Dar Yasin/Associated Press East News

Potężny forhend Rosjanki, którymi potrafi zyskiwać przewagę nawet w starciach z najlepszymi na świecie, tu był ze spokojem przebijany przez Linette. Mało tego, Magda przechodziła do ofensywy, za moment pojawiły się trzy kolejne break pointy, już na 4:0. I drugiego Polka wykorzystała, dwunasta rakieta świata znów ze swoim ofensywnym zagraniem nie zmieściła się w korcie.

Linette wygrała 6:2, po zaledwie 27 minutach. Jeśli można mówić o secie niemal idealnym, to ten właśnie taki był. Z zaledwie jednym niewymuszonym błędem po stronie naszej tenisistki, ale też mądrą grą, prowokowaniem faworytki. Aleksandrowa zaś w takiej sytuacji nie panowała nad emocjami. Ona tych pomyłek, jak wyliczyli statystyce, miała aż 16.

Rosjanka była sfrustrowana, mowa jej ciała wskazywała, że ma już trochę tego spotkania dość. Dlatego tak istotne było dobre wejście w drugiego seta, a tymczasem Linette musiała już w pierwszym gemie dwukrotnie bronić się przed przełamaniem. Dała radę, trochę dopisało jej w ważnym momencie szczęście, trafiła w linię tuż przed nogą Rosjanki. A później popisała się efektownym skrótem.

Tyle że w końcu i tak musiała pogodzić się z breakiem - w trzecim gemie. Aleksandrowa coraz mocniej wchodziła w kort przy drugim serwisie Magdy, momentalnie wtedy atakowała. Sytuacja całkowicie zmieniła się względem pierwszej partii - teraz to Polka przegrywała dłuższe wymiany, a Rosjance wystarczała regularność. Drugie przełamanie oznaczało już 4:1 dla turniejowej "ósemki". I autostradę do wyrównania stanu tego pojedynku.

Tak się ostatecznie stało, ale końcówka tej partii niespodziewanie dostarczyła jednak emocji. Linette odrabiała straty ze stanu 1:5, dotarła do 4:5 i stanu 30-30. Serwowała Aleksandrowa, to ona okazała się jednak lepsza w wymianie z głębi kortu. I wywalczyła pierwszą piłkę setową. Tu zaś dysponowała już drugim serwisem, Linette zaryzykowała returnem. Nie trafiła, po 45 minutach Rosjanka zapisała więc 6:4 po swojej stronie. I udała się do szatni na przerwę toaletową.

Zdecydowanie inne były też statystyki - porównywalna ilość niewymuszonych błędów, ale w wygrywających atakach, jednak 7:2 dla Rosjanki.

Jekaterina Aleksandrowa ARTUR WIDAK / NURPHOTO AFP

I tę dyspozycję Linette przeniosła na ostatniego seta. Znów była do bólu perfekcyjna, potężnym "kopem mentalnym" był triumf w drugim gemie, dającym pierwsze przełamanie. Z tego 2:0 za chwilę zrobiło się 3:0, później 4:0, wreszcie i 5:0. Aleksandrowa zaczął stawiać wszystko na jedną kartę, całkowicie odpuściła kombinowanie. Uderzała z pełną mocą, zaczęła trafiać. Tyle że Linette kapitalnie też walczyła, biegała do każdej piłki. Wygrała 6:2, 4:6, 6:1.

O ćwierćfinał Poznanianka zagra z Clarą Tauson, też znacznie wyżej notowaną. Z Dunką przegrała w zeszłorocznym French Open, ale zrewanżowała się jej później na trawie w Nottingham.

Dokładny zapis relacji na żywo ze spotkania Magdy Linette z Jakateriną Aleksandrową można znaleźć tutaj.

Magda Linette Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Jekaterina Aleksandrowa Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

