6:1 na starcie meczu Linette z finalistką US Open. Teatr jednej aktorki w Waszyngtonie

Tenisowa karuzela ponownie przeniosła się na teren Ameryki Północnej. Za tydzień rozpocznie się turniej rangi WTA 1000 w Toronto. Obecnie panie rywalizują m.in. w imprezie rangi "500" w Waszyngtonie. W głównej drabince znalazły się dwie nasze reprezentantki: Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Obie zawodniczki miały dość wymagające losowanie. Pierwsza z nich trafiła na tenisistkę z USA - Ann Li. Zwyciężczyni tego starcia zmierzy się z rozstawioną z "1" Jessicą Pegulą.

Z kolei Poznanianka już na "dzień dobry" musiała się zmierzyć z obrończynią tytułu. Mowa o Leylah Fernandez, finalistce US Open 2021. Kanadyjka wygrała przed rokiem zmagania w stolicy Stanów Zjednoczonych, pokonując m.in. Jelenę Rybakinę po trzech tie-breakach. W tym sezonie 23-latka otrzymała numerek siedem w turniejowej drabince. Spotkanie wyznaczono już na poniedziałek, jako pierwszy mecz dnia na korcie centralnym.

WTA Waszyngton: Magda Linette kontra Leylah Fernandez w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Już w gemie otwarcia obserwowaliśmy break pointy dla Fernandez. Pierwszego Polka obroniła dobrym podaniem, ale przy drugim Magda nie popisała się przy siatce. Jej smecz nie przeszedł na drugą stronę kortu i doszło do przełamania. Po kilka minutach Poznanianka miała dwie okazje z rzędu na 1:1. Mimo to po walce na przewagi Leylah potwierdziła różnicę breaka. Obrończyni tytułu poszła za ciosem. Wygenerowała sobie następną szansę na returnie i doczekała się błędu po stronie Linette. W pewnym momencie zrobiło się już 4:0 na korzyść turniejowej "7". Dopiero wtedy nasza reprezentantka zdołała uzyskać premierowe "oczko" w tym pojedynku.

Sytuacja Polki wciąż była jednak bardzo trudna. W trakcie siódmego rozdania obserwowaliśmy setbole dla mistrzyni rozgrywek sprzed 12 miesięcy. Przy stanie 15-40 z perspektywy Magdy, nasza tenisistka udała się w stronę pani sędzi i pokazywała na oko, jakby coś jej wpadło. Nie było żadnej interwencji osoby z ramienia WTA, gra została od razu wznowiona. Poznanianka doprowadziła do równowagi, ale później nastała jeszcze jedna szansa dla Fernandez na zamknięcie partii. Przy trzecim setbolu zobaczyliśmy podwójny błąd serwisowy Linette. Ostatecznie Leylah triumfowała w premierowej odsłonie 6:1.

Nasza reprezentantka udała się na przerwę, próbowała się zresetować. Po kilku minutach wróciła na kort, ale... obraz gry nie ulegał zmianie. Fernandez rozpoczęła drugą partię od gema wygranego do zera przy swoim podaniu. Po zmianie stron Linette miała w sumie dwie okazje na 1:1, a mimo to nie wykorzystała żadnej z nich. Po szansach Polki przyszedł czas na break pointa dla Leylah. I od razu został zamieniony w przełamanie po tym, jak Magda wpakowała piłkę w siatkę. Kanadyjka nie zwalniała tempa i szybko podwyższyła prowadzenie na 3:0.

Niebezpiecznie z perspektywy Poznanianki zaczęło się robić także w czwartym rozdaniu. Wówczas miała 30-0, potem nastał rezultat 30-30. Kluczowe dwie akcje powędrowały jednak na konto 34-latki. Dzięki temu Magda wywalczyła swoje premierowe "oczko" w drugiej partii. W następnych minutach obie zawodniczki kontrolowały własne gemy serwisowe, co oczywiście działało na korzyść Fernandez. Wydawało się, że Kanadyjka pewnie zmierza po zwycięstwo, podczas dziewiątego rozdania prowadziła 30-15.

Wtedy zadrżała ręka turniejowej "7". Linette wykorzystała swój moment, zgarnęła trzy punkty z rzędu i po zmianie stron serwowała po 5:5. Magda bardzo źle zainaugurowała dziesiątego gema. Przegrała trzy akcje na starcie, pojawiły się meczbole dla Leylah. Po drugiej z trzech szans zawodniczka z Kanady mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Ostatecznie obrończyni tytułu triumfowała 6:1, 6:4. W drugiej rundzie WTA 500 w Waszyngtonie zmierzy się z Alexandrą Ealą albo Qinwen Zheng. Z kolei Poznanianka będzie musiała poszukać przerwania serii czterech przegranych spotkań z rzędu już podczas turnieju w Toronto.

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Leylah Fernandez jest dostępny TUTAJ.

Magda Linette Scott Taetsch AFP

Leylah Fernandez Minas Panagiotakis AFP

Magdalena Fręch Patrick HAMILTON AFP





Magda Linette - Mirra Andriejewa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport