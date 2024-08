6:1 na początek, a potem zwrot akcji. Sensacyjna porażka finalistki Wielkiego Szlema

Beatriz Haddad Maia była niekwestionowaną faworytką sobotniego finału turnieju Tennis in the Land. Notowana na 23. pozycji w rankingu WTA doświadczona Brazylijka ma już na swoim koncie trzy trofea zdobyte w kobiecym tourze. Wielokrotnie brała udział w wielkoszlemowych imprezach, dwa lata temu meldując się nawet w finale Australian Open w grze podwójnej.

Koszmar doświadczonej tenisistki w finale. Wygrała seta 6:1 i nagły zwrot

Otwierający set decydującego starcia zdawał się tylko potwierdzać wcześniejsze przypuszczenia. Beatriz Haddad Maia już przy pierwszym podaniu rywalki przełamała 25-latkę i pewnie zmierzała do celu, pozwalając jej wygrać zaledwie jednego gema. Wystarczyło 28 minut, by Brazylijka była o krok od kolejnego zwycięstwa w karierze. Jeszcze na początku drugiej partii wszystko wskazywało na to, że nikt już jej tego nie odbierze, gdy na start Amerykanka przegrała swój serwis.

I to właśnie wtedy zaczął się koszmar finalistki Wielkiego Szlema. Tak szybko jak wypracowała pierwsze przełamanie, tak szybko je straciła, a to wyraźnie podbudowało młodszą od niej tenisistkę. Gra Beatriz Haddad Mai stała się chaotyczna, wkradało się coraz więcej błędów, co skrzętnie wykorzystywała jej rywalka. 28-latka nie miała zbyt wiele do powiedzenia nawet przy swoim serwisie. McCartney Kessler pewnie wygrała sześć gemów z rzędu i wyrównała stan rywalizacji, doprowadzając do trzeciego seta.