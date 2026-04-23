6:1 na koniec meczu Linette z rozstawioną Amerykanką. Znamy ew. rywalkę Świątek w 4. rundzie

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Powoli dobiegają końca zmagania drugiej rundy w górnej części drabinki turnieju WTA 1000 w Madrycie. Po tym, jak swój mecz wygrała Iga Świątek, mieliśmy nadzieję na kolejny awans naszej reprezentantki. Na korcie numer 4 rywalizowała Magda Linette. Poznanianka mierzyła się z rozstawioną z "15" Ivą Jovic. Do stanu 4:4 w pierwszym secie obserwowaliśmy wyrównany mecz. Potem nastała dominacja Amerykanki. Ostatecznie tenisistka z USA zwyciężyła 6:4, 6:1. Oto co się wydarzyło w stolicy Hiszpanii.

Magda Linette walczyła z Ivą Jovic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie
Magda Linette walczyła z Ivą Jovic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie

Magda Linette rozpoczęła tegoroczny sezon na mączce od niezbyt udanego występu przed własną publicznością przeciwko Marcie Kostiuk. Podczas ich starcia w trakcie BJK Cup w Gliwicach widzieliśmy wynik 4:4 w pierwszym secie, ale potem Ukrainka nie straciła już ani jednego gema do końca pojedynku. Na kolejną potyczkę z udziałem Poznanianki trzeba było zaczekać 11 dni. W pierwszej rundzie WTA 1000 w Madrycie zmierzyła się z Robin Montgomery. Nasza reprezentantka pewnie wykonała swoje zadanie, zwyciężając 6:4, 6:3.

Zobacz również:

Dziś 34-latka ponownie wkroczyła do akcji. Tym razem poprzeczka powędrowała do góry, bowiem na Linette czekała 16. rakieta świata - Iva Jovic. Amerykanka miała bardzo solidny początek sezonu, była m.in. w ćwierćfinale Australian Open. Obie panie zmierzyły się w styczniu, podczas ćwierćfinału WTA 250 w Hobart. Wówczas tenisistka z USA zwyciężyła 6:3, 6:7(5), 6:2. W zestawieniu H2H było 2-0 dla utalentowanej reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Magda liczyła, że dzisiaj uda się odnieść premierowe zwycięstwo w starciu z tą rywalką.

Zobacz również:

Magda Linette kontra Iva Jovic w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Jovic. Już w pierwszym gemie pojawił się break point dla Linette. Ostatecznie Amerykanka zdołała wyjść z opresji i zainaugurowała pojedynek od prowadzenia. W następnych minutach obie toczyły zaciętą rywalizację, solidnie pilnowały włąsnych podań. Ciekawiej zrobiło się w trakcie ósmego rozdania, gdy Iva miała 30-15 na returnie. Magda wyrównała na 4:4, ale to nie był koniec problemów naszej reprezentantki. W dziesiątym gemie serwowała pod presją pozostania w grze o zwycięstwo w partii. Niestety, Poznanianka została przełamana do zera. Finalnie turniejowa "15" triumfowała w premierowej odsłonie 6:4.

Zobacz również:

Niestety początek drugiej partii przypominał poniekąd to, co wydarzyło się w meczu z Kostiuk podczas BJK Cup. Tam Linette po przegraniu końcówki seta zupełnie zgasła. Tutaj stało się podobnie. Najpierw Jovic pewnie utrzymała serwis do zera, a potem wywalczyła breaka, mimo że Magda prowadziła 30-0 przy własnym podaniu. Jeszcze lepszą sytuację Poznanianka posiadała w czwartym gemie. Było 40-15, ale i tak doszło do przełamania na korzyść Ivy.

Dopiero w trakcie piątego rozdania udało się Polce przerwać serię sześciu "oczek" zdobytych przez Amerykankę. 34-latka odrobiła jednego breaka i dała sobie jeszcze cień szansy na powrót do rywalizacji. Na więcej Jovic jednak nie pozwoliła. Do końca spotkania gemy wędrowały już wyłącznie na konto reprezentantki USA. Ostatecznie Iva pokonała Poznaniankę 6:4, 6:1. Tym samym w Madrycie nie zobaczymy starcia Magdy z Igą Świątek. Amerykanka zagra w trzeciej rundzie z triumfatorką spotkania Leylah Fernandez - Julia Grabher. Zwyciężczyni tej potyczki zmierzy się potem z Polką albo Ann Li.

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Iva Jovic jest dostępny TUTAJ.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Zobacz również:

Kobieta w sportowej odzieży uczestnicząca w meczu tenisowym, z widocznym wyrazem determinacji i zaangażowania, trzyma zaciśniętą pięść, na głowie ma biały daszek sportowy, a tło jest rozmyte.
Magda Linette
Uśmiechnięta kobieta w stroju tenisowym i białej czapce z daszkiem podnosi rękę w geście powitania lub zwycięstwa, w tle rozmazane światła oraz postać ubrana na czarno.
Iva Jović, Australian Open 2026
Leylah Fernandez
Leylah Fernandez
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja