W ostatnich tygodniach Maja Chwalińska znajduje się na fali wznoszącej. 7 lipca zdobyła swój najcenniejszy tytuł w dotychczasowej karierze w grze pojedynczej podczas ITF W75 w Montpellier, pokonując w finale Oksanę Sielechmietjewą . Znakomity występ we Francji, mimo że przyniósł spory awans w rankingu WTA, nie zaowocował jeszcze powrotem do czołowej "200" notowania. Ta sytuacja ulegnie jednak zmianie już jutro.

Wszystko za sprawą kontynuacji świetnej passy 22-latki podczas ITF W75 w Porto. Na drodze do finału imprezy straciła zaledwie 13 gemów w czterech spotkaniach . W starciu o końcowe trofeum pojawiła się szansa na 10. zwycięstwo z rzędu. Takiej serii zwycięstw tenisistka z Dąbrowy Górniczej nie notowała już dawno, a na pewno nigdy w turniejach tak wysokiej rangi. Jeszcze dwa tygodnie temu jej największym skalpem w singlu był triumf w turniejach rangi ITF W60, a teraz stanęła przed szansą na drugi sukces z rzędu w imprezie oznaczonej jako ITF W75.

Finałową rywalką Polki okazała się Tessah Andrianjafitrimo. Reprezentantka Francji plasuje się na dopiero 599. miejscu w rankingu WTA, ale jej pozycja może być myląca, gdyż przez długi czas od października do połowy kwietnia była wyłączona z gry. Dla 25-latki, notowanej przed dwoma laty nawet na 139. lokacie, turniej w Porto stanowił pewien przełom. Przeszła przez eliminacje, a potem błyszczała w głównej drabince. Na "dzień dobry" odprawiła Harmony Tan 6:0, 6:0, która w 2022 roku dotarła do czwartej rundy Wimbledonu, odprawiając po drodze Serenę Williams. W ćwierćfinale Tessah wyeliminowała z kolei Anastazję Zacharową, która walczyła z Magdaleną Fręch o 1/8 finału tegorocznego Australian Open. To zapowiadało wymagające starcie dla Mai.