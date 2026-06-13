6:1 na koniec, były numer "1" ATP bez szans. Największy finał Majchrzaka w karierze

Od początku tegorocznych zmagań na trawie Kamil Majchrzak potwierdzał, że jego awans do czwartej rundy Wimbledonu 2025 nie był dziełem przypadku. Po półfinale ATP Challenger 125 w Birmingham przyszedł czas na zmagania w głównym cyklu męskich rozgrywek. Na "dzień dobry" pojawił się w imprezie rangi "250" w 's-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie nadszedł czas na starcie z Otto Virtanenem. Po obronie meczbola Polak zrewanżował się Finowi na porażkę sprzed kilku dni na Wyspach.

Triumf w premierowej fazie wyraźnie dodał otuchy naszemu reprezentantowi. W następnym meczu pokonał Jamesa McCabe'a 6:0, 6:3, a w ćwierćfinale odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo z tenisistą notowanym w TOP 5 rankingu, wygrywając z rozstawionym z "1" Felixem Auger-Aliassime 6:4, 6:3. Po czwartej rakiecie świata przyszedł czas na pojedynek z starcie z ósmym zawodnikiem męskiego zestawienia. Rywalem 30-latka okazał się Daniił Miedwiediew.

Przewagą Majchrzaka było to, że on swój awans do najlepszej "4" holenderskiego turnieju wywalczył już wczoraj. Tymczasem Rosjanin musiał dogrywać pojedynek z Marinem Ciliciem dzisiaj, ze względu na opady deszczu, jakie pojawiły się w piątkowe popołudnie nad 's-Hertogenbosch. W sobotę Kamil polował na rewanż za ćwierćfinał tegorocznego ATP 250 w Brisbane. Wówczas były lider rankingu wygrał 6:7(4), 6:3, 6:2. Dzisiaj stawka była jeszcze większa. Tenisista plasujący się na 76. miejscu w rankingu polował na pierwszy w karierze finał głównego cyklu ATP.

ATP 's-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak kontra Daniił Miedwiediew w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. W pierwszych minutach spotkania to Kamil sprawiał więcej problemów przeciwnikowi na returnie. Nasz reprezentant dwukrotnie prowadził 30-15 przy podaniu Miedwiediewa, ale Rosjanin skutecznie oddalał zagrożenie. Podobna sytuacja miała miejsce także w dziesiątym gemie, kiedy to Polak wypracował sobie setbola. Były lider rankingu ATP wyrównał na 5:5, a później sam poszukał własnej okazji przy serwisie 76. rakiety świata. Mimo break pointa dla turniejowej "3", ostatecznie do przełamania nie doszło. Finalnie zobaczyliśmy tie-breaka. W nim Daniił prowadził już 3-1, ale od tamtej pory Kamil zgarnął pięć punktów z rzędu i zagwarantował sobie setbole. Ostatecznie nasz reprezentant wygrał partię rezultatem 7:6(4).

Miedwiediew utrzymał podanie na starcie drugiej części pojedynku, ale później obserwowaliśmy koncert w wykonaniu Majchrzaka. Po tym, jak Polak obronił break pointa w szóstym gemie, zrobiło się 5:1 dla 76. rakiety świata. W trakcie siódmego rozdania Rosjanin posiadał pięć szans na drugie "oczko", ale nie pomagał sobie podwójnymi błędami serwisowymi. Ostatecznie Kamil zwyciężył 7:6(4), 6:1 i dzięki temu awansował na 53. miejsce w rankingu "na żywo". Po raz trzeci w karierze pokonał tenisistę z czołowej dziesiątki, drugiego w tym turnieju. W niedzielnym finale ATP 250 w 's-Hertogenbosch zmierzy się z rozstawionym z "2" Alexem de Minaurem. Początek spotkania nie przed godz. 14:30. Jeśli Polak wygra to starcie, wówczas zagwarantuje sobie debiut w TOP 50 męskiego zestawienia.

Dokładny zapis relacji z meczu Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew jest dostępny TUTAJ.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Daniił Miedwiediew VALERY HACHE AFP

Alex De Minaur William West AFP





Daniil Medvedev - Marin Cilic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport