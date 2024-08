Iga Świątek już od ponad dwóch lat jest niekwestionowaną królową żeńskiego tenisa. Polka na ten tenisowy szczyt weszła w kwietniu 2022 roku, gdy z profesjonalnej gry zrezygnowała Ash Barty. Australijka namaściła Świątek na swoją następczynię, a ta z tej roli wywiązuje się znakomicie. Wciąż są jednak w tourze tenisistki, które mają swego rodzaju receptę na grę naszej gwiazdy i potrafią kompletnie zneutralizować jej atuty, a czasem wręcz doprowadzić do furii.

Jedną z takich zawodniczek niewątpliwie jest Jelena Ostapenko , która nie bez przyczyny zyskała u kibiców i mediów miano "koszmaru Świątek". Obie panie mierzyły się ze sobą już cztery razy i w każdym przypadku to zdecydowanie mniej utytułowana Łotyszka cieszyła się ze zwycięstwa. Polka w tych czterech meczach ugrała ledwie dwa sety, co jak na standardy obecnej liderki rankingu WTA jest bardzo słabym wynikiem i Świątek z pewnością czeka na poprawę w tej kwestii.

Ostapenko rozbita w Toronto. "Koszmar Świątek" na kolanach

Być może szansa nadejdzie niebawem, podczas amerykańskiego US Open. To tam ostatni raz spotkały się obie panie. Wówczas w środku polskiej nocy Polka wygrała pierwszego seta i wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Niestety, nic bardziej mylnego. Polka w kolejnych dwóch setach została kompletnie zdominowana przez rywalkę i wygrała w nich ledwie cztery gemy, przegrywając cały mecz 1:2 i tracąc szansę na obronę tytułu mistrzyni US Open.