6:1 i nagły zwrot akcji. Szalona walka o finał, była liderka rankingu za burtą

Koncertowe otwarcie Rosjanki, potem też popis w końcówce

Turniej jednak trwa nadal i właśnie zakończył się pierwszy półfinał. Zagrały w nim Wiktoria Azarenka oraz Anna Kalinskaja. Rosjanka spotkanie rozpoczęła wręcz perfekcyjnie. Set otwierający starcie nie potrwał nawet pół godziny. Białorusinka nie miała podejścia do przeciwniczki i ugrała zaledwie jednego gema. Wydawało się, że tenisistkę z Moskwy czeka spacerek i z łatwością zgarnie przepustkę do konfrontacji o tytuł, lecz była liderka rankingu nie dawała za wygraną. Druga partia okazała się prawdziwą ucztą dla kibiców. Doszło w niej do tie-breaka, a w nim zaprocentowało dużo większe doświadczenie Azarenki. 34-latka wyrównała stan meczu i doprowadziła do decydującego seta. Zrobiło się naprawdę ciekawie. Fani na trybunach mieli apetyt na kolejne kilkadziesiąt minut wyrównanej gry.