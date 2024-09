6:1 i 26 asów w finale polskiego brylantu. Bitwa z turniejową "1", aż 721 miejsc różnicy

Na pierwsze efekty współpracy nie trzeba było długo czekać. Tenisista z Warszawy zameldował się w finale juniorskiego Roland Garros , gdzie stoczył pasjonującą batalię z Amerykaninem - Kaylanem Bigunem. Ostatecznie to zawodnik ze Stanów Zjednoczonych sięgnął po wielkoszlemowe trofeum, ale nasz reprezentant potwierdził w paryskich zmaganiach skalę swojego olbrzymiego potencjału.

Przeskok z tenisa juniorskiego do seniorskiego nie należy do najłatwiejszych. Przekonywał się o tym również Berkieta, który potrzebował trochę czasu na oswojenie się z rozgrywkami na szczeblu zawodowym. W tym tygodniu nastąpił jednak przełom i podczas ITF M15 w egipskim Szarm el-Szejk, Tomasz doczekał się awansu do pierwszego finału, pokonując po drodze m.in. dwóch innych Polaków - Filipa Pieczonkę i Marcela Kamrowskiego. W półfinale wyeliminował zawodnika urodzonego w Rosji, ale reprezentującego Włochy - Aleksandra Bindę.