6:1 i 2:0 dla Polki, a później zmiana scenariusza. Stawką był półfinał

Martyna Kubka to rówieśniczka Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, a jednak w czasach juniorskich nie była z nimi - jako ta trzecia - w najważniejszych turniejach drużynowych. A przecież Biało-Czerwone były wówczas nawet mistrzyniami świata w ramach Fed Cupu.

W sporcie, również w tenisie, rozwój może odbywać się zupełnie inaczej. Jednym gigantyczny skok przychodzi szybko, jak Świątek, innym po dłuższym czasie - jak Chwalińskiej. A Kubka powolutku przekraczała kolejne bariery - robiła krok do przodu, później pół kroku w tył. I znów jeden do przodu. Ten sezon stał się zaś dla niej przełomowym.

Córka olimpijczyków z Zielonej Góry od lat jest powoływana do reprezentacji Polski przez Dawida Celta - kapitan kadry ceni ją też za to, że zawodniczka potrafi zadbać o atmosferę, ale i zna swoje miejsce w szeregu. Wspomagała drużynę w deblu, głównie wtedy, gdy losy były już rozstrzygnięte. Ale mówiła też Celtowi, co ten zdradził w kwietniu w programie Break Point, że marzą się jej występy singlowe. Tyle że trudno o nie, gdy obok są zawodniczki z pierwszej czy drugiej setki rankingu, a ona zawsze była tą piątą do składu.

W tym roku wszystko się zmieniło, Martyna najpierw zbliżyła się do trzeciej setki tenisistek świata, później pewnie do niej weszła. Była już o włos od gry w kwalifikacjach Wimbledonu, czekała w Londynie na swoją szansę. Tam się nie udało, ale Nowy Jork stoi już otworem. Jest w okolicach 220. miejsca w rankingu WTA, pnie się w nim górę, ale najważniejsze będzie to, czy w okolicach tej pozycji znajdzie się 27 lipca. Bo wtedy zamkną się zgłoszenia do gry w kwalifikacjach.

Turniej w San Benito. Martyna Kubka walczyła o półfinał. Demolka w pierwszym secie

Aby tak się stało, Kubka powinna przynajmniej dojść do finału, wtedy poprawi swój dorobek z zeszłego roku, gdy odpisane zostaną jej punkty (14) za zeszłoroczny turniej w Monastyrze. Ma jeszcze w razie czego zawody ITF W75 w Vitorii-Gasteiz w Kraju Basków, już w przyszłym tygodniu.

Najważniejsze jednak, że pierwszy cel udało się zrealizować - jest półfinał w Don Benito. To niewielki turniej rangi ITF W35, o puli nagród 30 tys. dolarów, w którym jednak obsada jest bardzo zróżnicowana. W drabince znalazły się znane tenisistki, jak Jodie Burrage czy Viktoria Hruncakova, ale też i takie, które... szukają pierwszych punktów do rankingu.

A w półfinale i tak znalazły się trzy z czterech najwyżej rozstawionych. Wśród nich numer 1, czyli Kubka.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Polka dwa pierwsze spotkania wygrała bardzo łatwo, właściwie nawet spacerkiem. I dziś też zapowiadało się na podobny scenariusz - jej rywalką byłą Włoszka Anastasia Bertacchi, tenisistka z 730. miejsca w rankingu.

I taki był pierwszy set, podkreślający tę różnicę - jednostronny, Martyna nie potrzebowała nawet 30 minut, by wygrać 6:1.

Drugi też nie zapowiadał jakiegoś większego przełomu - raczej tendencja była na kolejne 30 minut rywalizacji i dość łatwy awans Polki do następnej rundy. Martyna od razu przełamała rywalkę, za chwilę wygrała swojego gema. A później przyszedł ten moment dekoncentracji, który dał Włoszce nadzieję na odwrócenie losów spotkania. I możliwość sprawienia sensacji.

Zaczęła się od gema wygranego na przewagi, Bertacchi dostała więc jedynkę na tablicy wyników. Za moment przełamała Polkę, kończąc rozgrywkę świetnym returnem w wolne pole. Później poprawiła na 3:2.

Zaczęła się nerwowa rywalizacja, Martyna popełniała sporo błędów forhendowych, co akurat trochę zaskakiwało. Na dywanowej nawierzchni Włoszka prowadziła już równą grę, choć została przełamana przy stanie 4:4. Kubka nie zdołała wtedy zakończyć meczu, choć goniła od stanu 0-40. Udało jej się to dopiero w dwunastym gemie, triumfowała 6:1, 7:5.

W sobotę jej rywalką będzie Szwajcarka Valentina Ryser, która tuż przed Wimbledonem pokonała deblową półfinalistkę z Londynu Kristinę Mladenović.

Rozwiń

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





Czeski finał Wimbledonu. Najlepsze zagrania finalistek [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport