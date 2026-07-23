6:1 dla Polki w meczu z finalistką Wimbledonu. 92 minuty walki o półfinał WTA

Na starcie deblowego turnieju WTA 250 w Pradze pojawiły się dwie nasze reprezentantki. Martyna Kubka zdecydowała się na występ z Nadią Kiczenok, a Weronika Falkowska - z Alaną Smith. Pierwsza z nich pożegnała się z rywalizacją po meczu otwarcia. Polka i Ukrainka pewnie wygrały premierową odsłonę starcia z duetem Ingrid Martins/Makoto Ninomiya, ale później lepsze okazały się rywalki, zwyciężając 3:6, 6:4, 10-7.

Do ćwierćfinału awansowała tylko Falkowska. Razem z Amerykanką pewnie pokonały parę Peangtarn Plipuech/Prarthana Thombare 6:1, 6:2. Dzięki temu reprezentantki Polski i USA stanęły dzisiaj do rywalizacji o miejsce w czołowej "4". Po drugiej stronie siatki zameldował się team, który w ostatnich dniach był na fali. Mowa o rozstawionych z "3" Hao-Ching Chan i Miyu Kato. W minionym tygodniu wygrały turniej WTA 250 w Atenach, eliminując po drodze m.in. duet Katarzyny Piter. Chan to m.in. finalistka Wimbledonu 2017 w deblu, a Kato - triumfatorka Roland Garros 2023 w mikście. Weronikę i Alanę czekało zatem interesujące wyzwanie, przeciwko utytułowanym rywalkom.

WTA Praga: Weronika Falkowska i Alana Smith walczyły o półfinał

Turniejowe "3" polowały na przełamanie już w pierwszym gemie. Mimo dwóch break pointów dla Chan oraz Kato, ostatecznie Falkowska i Smith zainaugurowały spotkanie od prowadzenia. Po zmianie stron Weronika oraz Alana zdołały powiększyć prowadzenie. Zgarnęły breaka, a potem wyszły na 3:0. W kolejnych minutach polsko-amerykański duet jeszcze bardziej wyeksponował swoją przewagę. W trakcie szóstego rozdania Falkowska i Smith zdobyły drugie przełamanie, mimo że było 40-15 dla rywalek. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się rezultatem 6:1.

Weronika oraz Alana nie zamierzały zwalniać tempa. Walczyły o breaka już na starcie drugiej części spotkania. Chociaż Hao-Ching doprowadziła do decydującego punktu, ostatecznie Polka i Amerykanka mogły się cieszyć z kolejnego w tym starciu przełamania. Wydawało się, że team naszej reprezentantki kontroluje wydarzenia na korcie. W pewnym momencie kamery pokazały, jak Chan bezradnie rozkłada ręce. W szóstym gemie przydarzyła się jednak zaskakująca sytuacja.

Falkowska posiadała prowadzenie 40-0 przy swoim serwisie, a mimo to... doszło do powrotnego przełamania. Turniejowe "3" zaskoczyły w końcówce rozdania. Tuż przed zmianą stron to Chan i Kato znalazły się na prowadzeniu 4:3. W następnych minutach Weronika oraz Alana próbowały odpowiedzieć. W trakcie jedenastego gema wygrały pierwsze dwie akcje na returnie, ale później przeciwniczki wróciły ze stanu 0-30 i zagwarantowały sobie co najmniej tie-breaka w drugim secie. Ostatecznie do niego nie doszło. Hao-Ching oraz Miyu dobrały się do podania Smith, dzięki czemu zwyciężyły 7:5 w tej partii i od razu doprowadziły do super tie-breaka.

Decydująca rozgrywka rozpoczęła się od wyniku 2-0 na korzyść turniejowych "3". Chwilę później Weronika i Alana doprowadziły do remisu, ale kolejne minuty znów należały do przeciwniczek. Chan oraz Kato wyszły na prowadzenie 5-2. W dalszej fazie team naszej reprezentantki próbował gonić rezultat, z 8-4 dla mistrzyń z Aten zrobiło się nawet 8-7. Na koniec Hao-Ching i Miyu przypilnowały jednak punktów przy własnym podaniu. Ostatecznie to rozstawione zawodniczki zwyciężyły 1:6, 7:5, 10-7 po 92 minutach gry, dzięki czemu to one zameldowały się w deblowym półfinale WTA 250 w Pradze.

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Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Latisha Chan i Hao-Ching Chan Rob Prange AFP

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski/Reporter Reporter





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