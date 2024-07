Nadal zagra z Djokoviciem. Kibice tylko na to czekali

Od tego momentu Hiszpan z wielką dojrzałością podchodził do swoich podań i to właśnie Nadal prowadził 5:4 i potrzebował ledwie jednego gema serwisowego do zwycięstwa w całym meczu. W tym miał trochę swoich problemów, ale ostatecznie zakończył go wspaniałym forehandem po croosie i wygrał trzecią partię 6:4. To sprawia, że w drugiej rundzie igrzysk olimpijskich w Paryżu kibice dostaną mecz, na który czekali. Rafael Nadal zmierzy się na "swoim" korcie z Novakiem Djokoviciem.