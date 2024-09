6:1, 6:1, pogrom w Pekinie. Spotkanie mistrzyni olimpijskiej zakończone po 75 minutach

Występy przed własną publicznością to zawsze dodatkowy bodziec do pokazania się z dobrej strony i świetny motywator. Przekonała się o tym w sobotę Qinwen Zheng. Mistrzyni olimpijska przystąpiła do rywalizacji w China Open z wielkimi nadziejami - w końcu w stolicy Chin nie pojawiły się Iga Świątek, Jelena Rybakina, Danielle Collins, czy Jelena Ostapenko.