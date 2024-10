6:1, 4:2 i zwrot akcji w meczu Aryny Sabalenki. Piękna seria zwycięstw dobiegła końca

Pierwszy półfinał WTA 1000 w Wuhan przyniósł nam bardzo ciekawe zestawienie. Tuż po godz. 10:30 czasu polskiego na korcie pojawiły się Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Amerykanka notowała serię dziewięciu zwycięstw z rzędu i była na dobrej drodze do kolejnego triumfu. Prowadziła już 6:1, 4:2, ale wtedy do gry wkroczyły nerwy. Białorusinka odwróciła losy meczu i wygrała 1:6, 6:4, 6:4. Dzięki temu dołożyła kolejne 260 pkt do rankingu i przybliżyła się do numeru 1 na koniec roku.