6:0 ze Świątek poszło w niepamięć. Nocna wpadka turniejowej "1". Nie będzie hitu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Gdy w nocy naszego czasu Victoria Mboko stawała do walki z Amandą Anisimovą o ćwiercfinał Indian Wells, 1600 km na wschód od tego miejsca w Kalifornii kończyło się spotkanie Emmy Navarro. Niedawna ósma rakieta świata walczyła zaś o to, by dołączyć do Pauli Badosy i ze słynną Hiszpanką zmierzyć się w 1/8 finału turnieju Austin 125. Pięć miesięcy po sensacyjnym 6:0, kończącym mecz z Igą Świątek w Pekinie, z tamtej formy Amerykanki nic już nie zostało. Znów boleśnie się o tym przekonała.

article cover
Iga Swiątek i Emma Navarro. Jeszcze pięć miesięcy temu Amerykanka wygrała z Polką 6:0 w trzecim secie. Teraz notuje serię porażekMartin KeepAFP

Turniej w Indian Wells wkroczył już w decydującą fazę, w środę lokalnego czasu wyłonione zostaną ostatnie ćwierćfinalistki. A skoro jest w drugim tygodniu, to - tak w męskim tourze, jak i kobiecym - pojawiają się dodatkowe okazje dla części zawodniczek i zawodników na podtrzymanie formy i zdobycze punktowe. U pań to turnieje rangi WTA 125, cieszące się dużą popularnością wśród tenisistek, którym nie powiodło się w początkowej fazie "tysięczników".

Obsada zawodów w Austin przerosła chyba jednak marzenia organizatorów. Mimo i tak licznych wycofań, bo ostatecznie do zmagań nie przystąpiły zgłoszone zawczasu: Barbora Krejcikova czy Katie Boulter. znalazły się jednak w stawce: Emma Navarro, Beatriz Haddad Maia, McKartney Kessler, Donna Vekić, Bianca Andreescu czy Paula Badosa. I po losowaniu stało się jasne, że do hitu Navarro - Badosa może dojść już na etapie 1/8 finału. Warunek był jeden - obie musiały wygrać swoje pierwsze spotkania, tu nie ma bowiem wolnych losów dla najwyżej rozstawionych tenisistek.

Zobacz również:

Dokładnie rok temu, także 11 marca, Iga Świątek grała z Karoliną Muchovą. I też stawką był ćwierćfinał Indian Wells
Iga Świątek

Tak Świątek rozbiła Muchovą, stawką ćwierćfinał Indian Wells. To był szczęśliwy 11 marca

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Badosa swoje zadanie wypełniła, choć z dużym trudem. Po niemal 2,5-godzinej potyczce uporała się z Eleną Gabrielą Ruse, wygrała 2:6, 6:2, 7:5. Została więc Navarro.

    WTA w Austin. Emma Navarro miała dołączyć do Pauli Badosy, szykował się hit. Do gry weszła Lulu Sun

    Amerykanka została w tym turnieju rozstawiona z "1", zgłosiła się po dziką kartę w ostatniej chwili. Niespełna 25-letnia dziś tenisistka, córka miliardera Bena Navarro (1326. pozycja na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa), ma olbrzymie tenisowe umiejętności, ktoś przypadkowy nie dostaje się do TOP 10 rankingu WTA.

    Ona zaś podczas zeszłorocznego Indian Wells była jeszcze ósmą zawodniczką na światowej liście. Jesień wyglądała już gorzej, ale w Pekinie dostała się jeszcze do ćwierćfinału, to wtedy w sensacyjnym stylu zakończyła mecz z Igą Świątek, od której wcześniej dostawała solidne lanie w Australian Open. A w Chinach wygrała 6:4, 4:6, 6:0 - ostatni set całkowicie rozbił Polkę.

    Tenisistka w żółtej koszulce z logo sponsorów, z wyrazem frustracji lub zniechęcenia na twarzy, stojąca na korcie sportowym.
    Emma Navarro wpadła w potężny dołek. W tym roku wygrała cztery z 13 spotkańMartin KeepAFP

    W tym roku sytuacja Emmy dramatycznie się jednak pogorszyła. Jeszcze w Adelajdzie, tuż przed Australian Open, było przyzwoicie - dostała się do najlepszej "8". A później całkowicie się rozsypała, zapoczątkowało to przegrane starcie z Magdą Linette w Melbourne. A to przecież Navarro była rozstawiona z "15".

    Na Bliskim Wschodzie Emma wygrała tylko dwa z pięciu spotkań, później przyszła przegrana 4:6, 4:6 z Shuai Zhang w Meridzie i w niespełna tydzień temu 1:6, 6:3, 6:7 (2) z Sonay Kartal w Indian Wells. Aby przełamać tę serię, 24-latka poprosiła więc o "dziką kartę" do turnieju w Austin, została w nim najwyżej rozstawiona. I w pierwszej rundzie zmierzyła się z Lulu Sun.

    Zobacz również:

    Maja Chwalińska
    Tenis

    Polska lekcja tenisa w stylu Świątek. 6:0 i 6:0. Mecz zamknięty w 62 minuty

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Nowozelandka też szuka formy z zeszłej jesieni, u niej jednak powodem zagubienia rytmu była kontuzja. Grała przecież jeszcze w finale WTA 250 w Kantonie pod koniec października, później miała przylecieć do Polski na turniej Billie Jean King Cup. I się z niego wycofała.

      Wróciła dopiero podczas Australian Open, przegrała cztery spotkania z rzędu, w Dubaju ją też ograła Linette. I spadła na setne miejsce w rankingu.

      Lulu Sun
      Lulu SunHENRY NICHOLLS/AFPAFP

      Dziś Amerykanka po pięciu gemach prowadziła 4:1, choć na starcie musiała bronić break pointa. Wydawało się, że decyzja o starcie w Austin, zamiast treningów już w Miami, jest dobra. A później nagle stanęła, kolejne dwa gemy przegrała do zera. Lulu Sun przejęła inicjatywę, dorzuciła trzy kolejne, tracąc w nich zaledwie sześć punktów. To Nowozelandka triumfowała więc 6:4.

      W takim samym stosunku zakończyła się też druga partia, choć Sun mogła ją wygrać wcześniej. Miała już dwie piłki meczowe przy stanie 5:3, Navarro się obroniła. Choć serwis i tak u niej szwankował, tylko w tej partii miała aż sześć podwójnych pomyłek. Za moment to rywalka podawała - i skończyło się na 6:4, 6:4.

      Kiepska seria Navarro została więc podtrzymana. A Lulu Sun zagra o ćwierćfinał z Paulą Badosą.

      Austin (W)
      1/16 finału
      11.03.2026
      00:40
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Tenis

      Potwierdza to, co mówiono o Idze Świątek. Nastąpił przełom. Na to czekali Polacy

      Michał Chmielewski
      Michał Chmielewski
      Lulu Sun
      Lulu SunWILLIAM WEST / AFPAFP
      Lulu Sun vs. Emma Raducanu. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja