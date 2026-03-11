Turniej w Indian Wells wkroczył już w decydującą fazę, w środę lokalnego czasu wyłonione zostaną ostatnie ćwierćfinalistki. A skoro jest w drugim tygodniu, to - tak w męskim tourze, jak i kobiecym - pojawiają się dodatkowe okazje dla części zawodniczek i zawodników na podtrzymanie formy i zdobycze punktowe. U pań to turnieje rangi WTA 125, cieszące się dużą popularnością wśród tenisistek, którym nie powiodło się w początkowej fazie "tysięczników".

Obsada zawodów w Austin przerosła chyba jednak marzenia organizatorów. Mimo i tak licznych wycofań, bo ostatecznie do zmagań nie przystąpiły zgłoszone zawczasu: Barbora Krejcikova czy Katie Boulter. znalazły się jednak w stawce: Emma Navarro, Beatriz Haddad Maia, McKartney Kessler, Donna Vekić, Bianca Andreescu czy Paula Badosa. I po losowaniu stało się jasne, że do hitu Navarro - Badosa może dojść już na etapie 1/8 finału. Warunek był jeden - obie musiały wygrać swoje pierwsze spotkania, tu nie ma bowiem wolnych losów dla najwyżej rozstawionych tenisistek.

Badosa swoje zadanie wypełniła, choć z dużym trudem. Po niemal 2,5-godzinej potyczce uporała się z Eleną Gabrielą Ruse, wygrała 2:6, 6:2, 7:5. Została więc Navarro.

WTA w Austin. Emma Navarro miała dołączyć do Pauli Badosy, szykował się hit. Do gry weszła Lulu Sun

Amerykanka została w tym turnieju rozstawiona z "1", zgłosiła się po dziką kartę w ostatniej chwili. Niespełna 25-letnia dziś tenisistka, córka miliardera Bena Navarro (1326. pozycja na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa), ma olbrzymie tenisowe umiejętności, ktoś przypadkowy nie dostaje się do TOP 10 rankingu WTA.

Ona zaś podczas zeszłorocznego Indian Wells była jeszcze ósmą zawodniczką na światowej liście. Jesień wyglądała już gorzej, ale w Pekinie dostała się jeszcze do ćwierćfinału, to wtedy w sensacyjnym stylu zakończyła mecz z Igą Świątek, od której wcześniej dostawała solidne lanie w Australian Open. A w Chinach wygrała 6:4, 4:6, 6:0 - ostatni set całkowicie rozbił Polkę.

Emma Navarro wpadła w potężny dołek. W tym roku wygrała cztery z 13 spotkań Martin Keep AFP

W tym roku sytuacja Emmy dramatycznie się jednak pogorszyła. Jeszcze w Adelajdzie, tuż przed Australian Open, było przyzwoicie - dostała się do najlepszej "8". A później całkowicie się rozsypała, zapoczątkowało to przegrane starcie z Magdą Linette w Melbourne. A to przecież Navarro była rozstawiona z "15".

Na Bliskim Wschodzie Emma wygrała tylko dwa z pięciu spotkań, później przyszła przegrana 4:6, 4:6 z Shuai Zhang w Meridzie i w niespełna tydzień temu 1:6, 6:3, 6:7 (2) z Sonay Kartal w Indian Wells. Aby przełamać tę serię, 24-latka poprosiła więc o "dziką kartę" do turnieju w Austin, została w nim najwyżej rozstawiona. I w pierwszej rundzie zmierzyła się z Lulu Sun.

Nowozelandka też szuka formy z zeszłej jesieni, u niej jednak powodem zagubienia rytmu była kontuzja. Grała przecież jeszcze w finale WTA 250 w Kantonie pod koniec października, później miała przylecieć do Polski na turniej Billie Jean King Cup. I się z niego wycofała.

Wróciła dopiero podczas Australian Open, przegrała cztery spotkania z rzędu, w Dubaju ją też ograła Linette. I spadła na setne miejsce w rankingu.

Lulu Sun HENRY NICHOLLS/AFP AFP

Dziś Amerykanka po pięciu gemach prowadziła 4:1, choć na starcie musiała bronić break pointa. Wydawało się, że decyzja o starcie w Austin, zamiast treningów już w Miami, jest dobra. A później nagle stanęła, kolejne dwa gemy przegrała do zera. Lulu Sun przejęła inicjatywę, dorzuciła trzy kolejne, tracąc w nich zaledwie sześć punktów. To Nowozelandka triumfowała więc 6:4.

W takim samym stosunku zakończyła się też druga partia, choć Sun mogła ją wygrać wcześniej. Miała już dwie piłki meczowe przy stanie 5:3, Navarro się obroniła. Choć serwis i tak u niej szwankował, tylko w tej partii miała aż sześć podwójnych pomyłek. Za moment to rywalka podawała - i skończyło się na 6:4, 6:4.

Kiepska seria Navarro została więc podtrzymana. A Lulu Sun zagra o ćwierćfinał z Paulą Badosą.

Lulu Sun WILLIAM WEST / AFP AFP

