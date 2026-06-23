6:0 ze Świątek, nastąpi rewanż. Wyjaśniła się sprawa meczu Polki w Bad Homburg

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dla Igi Świątek turniej WTA 500 w Bad Homburg jest jedynym przetarciem na trawie przed obroną tytułu na Wimbledonie. Najlepsza polska tenisistka zdecydowała się więc na ten sam wariant, który sprawdził się rok temu. Z uwagi na swoje wysokie rozstawienie, a ma jedynkę w drabince, zacznie zmagania dopiero od 1/8 finału - w środę. Rywalkę miał wyłonić mecz Evy Lys z Emmą Navarro, na trybuny wybrał się m.in. Francisco Roig. I zobaczył triumf Amerykanki, która znów pokazała kawał dobrego tenisa na trawie. A od ostatniego jej meczu z Polką nie minął nawet rok, wtedy zakończyła go bajglem.

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Ostatnia potyczka Igi Świątek z Emmą Navarro zakończyła się sensacyjnym 6:0 dla Amerykanki. W Bad Homburg dojdzie do rewanżuHuang Jingwen / XinhuaAFP

Historia ta miała miejsce w Pekinie - na początku października zeszłego roku. Iga chwilę wcześniej wygrała turniej w Seulu, w Pekinie zdołała już rozbić 6:3, 6:0 Yue Yuan, później 6:0 Camilę Osorio, Kolumbijka poddała się na początku drugiego seta. I przyszedł mecz z Navarro, która w dwóch wcześniejszych starciach z Polką wygrała zaledwie pięć gemów.

Trudno było spodziewać się jakichkolwiek kłopotów ze strony Świątek, a tymczasem tylko przez moment w drugim secie prezentowała swój w miarę normalny poziom. Była sfrustrowana, chciała uderzać coraz mocniej, a Amerykanka "tylko" przebijała piłkę. Tamto trzysetowe starcie skończyło się wynikiem 6:0 dla Navarro, to Amerykanka awansowała.

I od tamtej pory nie miały okazji już się zmierzyć.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Dla Igi turniej w Bad Homburg jest generalnym przetarciem przed Wimbledonem, podobnie jak rok temu. Pierwszy mecz w 1/8 finału będzie więc pewną niewiadomą, rywalkę miało wyłonić starcie Evy Lys z Emmą Navarro.

Niemka w Berlinie pokonała naszą Magdalenę Fręch, ale trudno było ją tu wskazywać jako faworytkę. Amerykanka od kilku lat właśnie na trawie prezentuje się świetnie, w Wimbledonie była już w ćwierćfinale i czwartej rundzie, ograła tam m.in. Coco Gauff czy Barborę Krejcikovą. A w Bad Homburg zaliczyła dwa półfinały i jeden ćwierćfinał. Do Hesji przyleciała z Nottingham - tam jeszcze w niedzielę grała w finale WTA 250.

Było jasne, że jeżeli to ona wygra z Lys, będzie dla Polki bardzo wymagającą przeciwniczką.

WTA 500 w Bad Homburg. Eva Lys kontra Emma Navarro. Iga Świątek czekała na rywalkę

Niemka serwowała jako pierwsza, trudno było się do czegoś przyczepić w dwóch pierwszych gemach, w których wprowadzała piłkę do gry. Niemniej to Navarro imponowała serwisem - najpierw dwa asy, później kolejny. Lys był wówczas bezradna. A w piątym gemie urodzona w Kijowie reprezentantka Niemiec została w końcu przełamana.

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Navarro kontynuowała swoją dobrą serię - trzy piłki setowe uzyskała już w dziewiątym gemie, przy podaniu Niemki. Szybko zrobiło się 0:40, Emma kapitalnie odgrywała returnem. Wtedy jednak nie zdołała zamknąć partii, Niemka odpowiedziała w imponujący sposób, pięcioma wygranymi akcjami z rzędu. Tyle że aby doprowadzić do remisu 5:5, i pozostać w grze w tym secie, musiała jeszcze odrobić przełamanie. Problem polegał na tym, że do tej pory nie miała nawet break pointa.

Młoda kobieta ubrana w sportowy strój tenisowy z zaciśniętą pięścią i wyrazem determinacji na twarzy podczas meczu tenisowego.
Eva LysTIZIANA FABI AFP

Wywalczyła go za to w tym dziesiątym gemie, nawet dwa. Grała odważnie i skutecznie, gdy była już w stanie utrzymać piłkę w korcie po pierwszym czy drugim odbiciu. Jej zadaniem było spychanie Amerykanki na stronę bekhendową, to się coraz częściej udawało.

Niemka wpadła w trans, wygrała 11 z 12 kolejnych akcji, ze stanu 3:5, 0-40 zrobiło się 5:5, 30-0. Za chwilę to Navarro musiała bronić się przed utratą seta - serwowała po tie-break. I do niego ostatecznie doprowadziła.

Przy zmianie stron był remis 3-3, ale trzy kolejce akcje wygrała Niemka. I teraz to ona miała trzy setbole. Dwa Navarro obroniła serwisem, został trzeci. Amerykanka trafiła bekhendem w linię, piłka już nie wróciła na jej stronę. To oznaczało 6-6 i kolejną zmianę stron. A po niej to jednak Navarro dorzuciła dwa punkty, po 58 minutach miała seta po swojej stronie.

Emma Navarro
Emma NavarroDAVID GRAY / AFPAFP

A drugi rozegrała jeszcze spokojniej, pewniej. Aby utrzymywać się w grze, Lys musiała grać na swoim najwyższym poziomie. I momentami grała, ale te okresy były za krótkie. Navarro miała dwie szanse na przełamanie już w drugim gemie, wykorzystała kolejną w czwartym. Mogła wygrać tego seta 6:2, ale jeszcze wtedy Lys obroniła dwa meczbole. W kolejnym gemie już nie dała rady - skończyło się na 7:6 (6), 6:3 po 99 minutach gry.

W środę Amerykanka zagra więc po raz czwarty w karierze z Igą Świątek.

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Bad Homburg (K)
1/16 finału
23.06.2026
11:00
Zakończony
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