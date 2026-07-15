Rówieśniczka Igi Świątek i Mai Chwalińskiej ma najlepszy sezon w karierze, choć przecież ten rok zaczynała w drugiej połowie czwartej setki na świecie. I wtedy eliminacje wielkoszlemowych turniejów były bardzo, ale to bardzo odległe.

Jeden spory turniej potrafi jednak wszystko zmienić - tak było rok temu w przypadku Victorii Mboko, tam było na przełomie maja i czerwca u Mai Chwalińskiej. A Kubka do imprez WTA się nie dostawała, dopiero niedawno wystąpiła w zawodach rangi 125 w Figueira Da Foz. I pokazała, że nie musi tam odstawać poziomem, wygrała dwa spotkania, m.in. z Aliną Korniejewą.

To działo się tuż przed Wimbledonem, później ruszyła do Londynu. Pojawiła się szansa wejścia do drabinki kwalifikacji w Roehampton, ostatecznie zabrakło jednego wycofania u zawodniczek uprawnionych. W Nowym Jorku, za nieco ponad miesiąc, może być jednak już inaczej. Zawodniczka z Zielonej Góry jest bowiem o włos od zapewnienia sobie prawa walki o US Open.

Martyna Kubka walczyła o 1/8 finału turnieju ITF w Kraju Basków. 80 minut rywalizacji

Ważny, a wręcz decydujący krok może uczynić w tym tygodniu. Do 27 lipca nie straci już punktów, w zeszłym tygodniu w Don Benito w Hiszpanii obroniła te, które wywalczyła rok temu w Tunezji. W poniedziałek była 221. na świecie, dziś w rankingu "na żywo" wskoczyła na 219. pozycję. A pokonanie Hiszpanki Jimeny Gomez, w większym turnieju w Kraju Basków, dawało promocję o kolejne cztery miejsca.

Kubka dość nieoczekiwanie zgłosiła się bowiem do zawodów rangi ITF W75 w Vitorii-Gasteiz, jak na tę rangę, obsada jest dość przeciętna. Polka została rozstawiona z "1", miała świetne losowanie. W pierwszej rundzie trafiła bowiem na zawodniczkę, która nie jest nawet notowana w rankingu WTA, zagrała w tym roku tylko jedno spotkanie. Mowa o Jimenie Gomez. Dość szybko okazało się, dlaczego tak to wygląda.

Hiszpanka jeszcze w miarę dobrze radziła sobie na serwisie, był on dość agresywny, choć też popełniła masę podwójnych błędów. Ryzykowała, dało to jej kilka w miarę wyrównanych gemów. Tyle że na returnie była bezradna, nawet gdy zdołała przebić piłkę, to za chwilę znajdowała się w defensywie. Objęła nawet prowadzenie, ale później przegrała pięć kolejnych gemów.

Martyna Kubka FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Kubka w pierwszej partii przegrała tylko dwie akcje w swoich gemach serwisowych, w drugim - również. Z 32 akcji triumfowała w 28, nie mogła więc takiego spotkania przegrać. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:2 dla Martyny, w drugim też szybko odskoczyła. A mecz zakończył niecelny forhend Hiszpanki, na 6:2, 6:0, patrząc z perspektywy Zielonogórzanki.

W 1/8 finału rywalką Kubki będzie Francuzka Chloe Noel, Polka też powinna sobie dość łatwo poradzić. A większe wyzwanie może pojawić się na etapie 1/4 finału. I wtedy rozstrzygnie się, czy Martyna poleci do Pragi, na kwalifikacje WTA 250.

Martyna Kubka Foto Olimpik AFP





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